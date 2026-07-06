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Trump: heb met Infantino gesproken over rode kaart Balogun

Donald Trump heeft met FIFA-baas Gianni Infantino gesproken over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Dat bevestigde hij tijdens een persconferentie.

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De schorsing van Balogun na zijn rode kaart werd door de FIFA omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor de Amerikaan in actie kan komen in de achtste finale tegen België.

Trump zei dat hij de FIFA alleen heeft gevraagd er nog eens naar te kijken, „want ik vond het geen overtreding”. Hij zei erbij verstand van sport te hebben.

Beroep

Over de Braziliaanse scheidsrechter Raphael Claus die de rode kaart uitdeelde, zei Trump dat hij „een beetje verdacht is, als je naar zijn verleden kijkt”. Trump maakte daarbij niet direct duidelijk waar hij op doelde. „Hij nam een besluit dat niemand kon geloven. Zelfs de tegenstanders zeiden dat ze geluk hadden”.

Trump zei ook dat hij eerst niet precies wist wat een rode kaart betekende, maar later hoorde dat dat betekent dat je niet kunt meedoen aan de volgende wedstrijd. „Dat is heel oneerlijk. Daarom heb ik de FIFA gevraagd er nog eens naar te kijken.”

Het besluit van de FIFA krijgt veel kritiek van binnen en buiten de voetbalwereld. De Belgische voetbalbond KBVB zei maandag dat het van de FIFA te horen had gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Balogun niet-ontvankelijk wordt verklaard.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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