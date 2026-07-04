Redactie
Redactie Sport 4 jul 2026
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113e Tour de France gestart met ploegentijdrit in Barcelona

epa13085997 Riders of the Caja Rural - Seguros RGA team compete in the 1st stage of the Tour de France cyling tour, a Team Time Trial over 19.6km in Barcelona, Spain, 04 July 2026. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
ANP / EPA / GUILLAUME HORCAJUELO

De Spaanse ploeg Caja Rural heeft met debutant Alex Molenaar de 113e editie van de Tour de France in gang getrapt in Barcelona. De 23 teams rijden met tussenpozen van vijf minuten een etappe van bijna 20 kilometer vanaf het Parc del Fòrum naar het Olympisch Stadion op de fameuze berg Montjuïc, waar zich uren van tevoren al veel wielerfans hadden gemeld.

De Nederlandse ploeg Picnic-PostNL stond als tweede op de startlijst. Viervoudig Tourwinnaar en titelverdediger Tadej Pogačar is met UAE Team Emirates iets voor 19.00 uur als laatste aan de beurt en finisht naar verwachting rond 19.15 uur. Visma-Lease a Bike, met tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard, gaat vijf minuten eerder van start. Mathieu van der Poel, die mikt op de eerste gele trui, vertrekt met Alpecin-Premier Tech om 18.05 uur.

De Tour start voor de eerste keer in 55 jaar met een ploegentijdrit. In deze editie geldt de tijd van de snelste renner. Eerder was dat de vierde renner, zodat de ploeg voor een belangrijk deel bij elkaar moest blijven. Nu kan de sterkste zijn eigen plan trekken op de Montjuïc, waar twee korte beklimmingen wachten van 5 en 7 procent.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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