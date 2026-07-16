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Kooij weer tweede achter Merlier in door val ontregelde sprint

Tim Merlier heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg van Soudal Quick-Step was de snelste in de massasprint na een etappe over 179,1 kilometer van het racecircuit van Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône. De Nederlandse sprinter Olav Kooij werd net als woensdag tweede, opnieuw voor de Belg Jasper Philipsen. Het is de derde sprintzege deze Tour voor Merlier.

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De etappe werd gekenmerkt door een reeks aanvallen in de slotfase van renners van veel verschillende ploegen en door een grote valpartij in de slotkilometer.

Het duurde even tot zich een kopgroep vormde. De inmiddels bekende aanvaller Baptiste Veistroffer uit Frankrijk was de eerste die loskwam van het peloton. Na zo’n 30 kilometer solo kreeg hij gezelschap van landgenoten Ewen Costiou en Mattéo Vercher en de Italiaan Damiano Caruso, de oudste deelnemer van deze Tour.

Massasprint

Vercher en Caruso en uiteindelijk ook Costiou moesten Veistroffer in de loop van de etappe laten gaan, waardoor de meest strijdlustige renner van de eerste week van de Tour opnieuw alleen was met nog 50 kilometer te gaan. De Fransman werd op ruim 30 kilometer van Chalon-sur-Saône teruggegrepen toen in het peloton meerdere renners probeerden aan te vallen.

Dat leidde tot een nieuwe kopgroep van veertien renners die al snel 20 seconden voorsprong wist te pakken. Maar die groep werd na ruim 5 kilometer teruggepakt. Op een klimmetje van de vierde categorie met de top op een kleine 20 kilometer van de finish ontstond een nieuw kopgroepje onder aanvoering van Quinn Simmons, maar ook die groep wist niet weg te blijven.

In de slotfase bleven verschillende renners aanvallen, en probeerde ook groenetruidrager Mads Pedersen weg te komen. Toch werd het een massasprint, waarbij in tegenstelling tot de eerdere sprints deze Tour een grote valpartij ontstond. De beste sprinters zaten voor de val. Net als in Bordeaux en Bergerac was Merlier de snelste.

Harde val

Fernando Gaviria viel als eerste en leek een van de zwaarste slachtoffers van de valpartij. Verschillende renners tuimelden over elkaar heen en kwamen hard op het asfalt terecht.

Er wordt vanuit gegaan dat dit de laatste kans was voor de sprinters op een etappezege. Traditiegetrouw eindigde ook de laatste rit naar Parijs in een massasprint, maar die finale is sinds vorig jaar moeilijker. Vrijdag trekt het peloton naar de Vogezen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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