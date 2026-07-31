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Stelling van de dag: ‘Het is helemaal prima als Oranje niet meer meedoet aan toernooien van de FIFA’

De FIFA maakte deze week de plannen bekend om belangen in haar competities te willen verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde gisteren fel en dat heeft consequenties voor Oranje.

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De 55 bij de Europese voetbalbond aangesloten bonden besloten unaniem alle competities van de FIFA te boycotten als de wereldbond vasthoudt aan het plan. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF wees het plan daarna ook af. Het Nederlands elftal doet dan niet meer mee aan welk FIFA-toernooi dan ook. Voorbeelden zijn het volgende WK voetbal in 2030, een Nederlands meisjeselftal dat over twee maanden een WK moet spelen en de Oranje Leeuwinnen gaan dan volgend jaar niet naar het WK in Brazilië.

‘Deal FIFA slecht voor het voetbal’

De FIFA reageerde vanmorgen op het felle Europese verzet tegen het vercommercialiseringsplan. „Ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. We zetten dit proces voort om ervoor te zorgen dat elke lidorganisatie haar stem op basis van feiten kan uitbrengen”, stond in een verklaring te lezen.

Ondertussen dendert het nieuws door, ook uit eigen gelederen van voorzitter Gianni Infantino. Zijn topadviseur Carlos Cordeiro stapt op na het voorstel een ​​belang in het WK voetbal te verkopen. Dat staat in een verklaring van de 70-jarige Amerikaan die op X is verspreid. Cordeiro had naar eigen zeggen niets met de plannen van doen en wil er niets mee te maken hebben. „Een slechte deal voor de FIFA-landen en een slechte deal voor het voetbal”, noemde de adviseur van Infantino de voornemens.

Het is helemaal prima als Oranje niet meer meedoet aan toernooien van de FIFA Kies een optie Ja, weg met die FIFA en weg met die voorzitter Infantino Nee, grote voetbaltoernooien kunnen echt niet zonder Oranje Stem Ja, weg met die FIFA en weg met die voorzitter Infantino Gestemd 94% Nee, grote voetbaltoernooien kunnen echt niet zonder Oranje Gestemd 6%

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