Stelling van de dag: ‘Het is goed dat vrouwelijke tennissers een geslachtstest moeten ondergaan’
Vrouwelijke tennissers die mee willen doen aan WTA-toernooien, professionele tennistoernooien voor vrouwen, moeten een geslachtstest ondergaan. Dat heeft de Women’s Tennis Association (WTA) bekend gemaakt. Met de nieuwe regels zou de ‘sportieve eerlijkheid’ in het vrouwentennis beschermd worden.
De eenmalige test onderzoekt of het SRY-gen aanwezig is, een gen dat gekoppeld is aan het Y-chromosoom. Speelsters die negatief testen, worden door de bond aangemerkt als ‘biologische vrouw’ en kunnen deelnemen aan WTA-toernooien.
De WTA had al regels voor de deelname van transgender vrouwen en andere gevallen waarbij de speelgerechtigdheid ter discussie stond. Tot nu toe kon de bond alleen een test laten uitvoeren als daar aanleiding voor was. Wel is er na een positieve test nog een aanvullende medische beoordeling nodig, voordat een definitief besluit wordt genomen.
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