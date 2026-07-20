Redactie
Redactie Sport 20 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Meer dan een miljoen mensen bij parade wereldkampioen Spanje

Spain fans pack Cibeles Square in Madrid on July 20, 2026, as they await the arrival of Spain's players one day after the national football team won their second World Cup title following a 1-0 victory against Argentina. Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. Pierre-Philippe MARCOU / AFP
ANP / AFP / Pierre-Philippe Marcou

Meer dan een miljoen mensen hebben maandag wereldkampioen Spanje toegejuicht tijdens een parade in een open bus door Madrid. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente, die zondag de WK-finale van Argentinië won, wordt gehuldigd bij het Plaza de Cibeles, waar naar schatting 120.000 mensen op af zijn gekomen.

Spanje werd eerder op maandag bedankt door koning Felipe VI, waarna een ontvangst door premier Pedro Sánchez in het Moncloa-paleis volgde. Aanvoerder Rodri vertelde daarna dat het winnen van het WK een kroon op zijn carrière was. „Ik heb het altijd gezegd: winnen met je land is het mooiste wat er is, en dan vooral een WK”, zei de middenvelder.

Rodri haalde ook de gewonnen finale van Spanje tegen Nederland uit 2010 aan. „Deze generatie is opgegroeid met het beeld van Iker Casillas en Andrés Iniesta die de beker omhooghielden. Dat wij dat nu zelf kunnen doen, is het grootste wat je in het voetbal kunt bereiken.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties