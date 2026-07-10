Invaller Merino schiet Spanje langs België naar halve finale WK
Het Spaanse voetbalelftal maakt nog altijd kans op een tweede wereldtitel. De wereldkampioen van 2010 versloeg in de kwartfinales een taai België met 2-1. De winnende goal viel laat in de wedstrijd. Invaller Mikel Merino scoorde in de 88e minuut.
Diezelfde Merino was ook de maker van de late goal in de achtste finales, waardoor Spanje ten koste van Portugal verderging in het toernooi.
Spanje treft in de halve finale Frankrijk, dat in de kwartfinales met 2-0 van Marokko won.
ANP