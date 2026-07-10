Redactie
Redactie Sport 10 jul 2026
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Invaller Merino schiet Spanje langs België naar halve finale WK

epa13103712 Mikel Merino of Spain celebrates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Spain against Belgium, in Los Angeles, USA, 10 July 2026. EPA/CHRISTOPHER TORRES
ANP / EPA / Christopher Torres

Het Spaanse voetbalelftal maakt nog altijd kans op een tweede wereldtitel. De wereldkampioen van 2010 versloeg in de kwartfinales een taai België met 2-1. De winnende goal viel laat in de wedstrijd. Invaller Mikel Merino scoorde in de 88e minuut.

Diezelfde Merino was ook de maker van de late goal in de achtste finales, waardoor Spanje ten koste van Portugal verderging in het toernooi.

Spanje treft in de halve finale Frankrijk, dat in de kwartfinales met 2-0 van Marokko won.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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