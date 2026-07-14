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Spanje klopt Frankrijk en staat na zestien jaar weer in WK-finale

Spanje staat na zestien jaar weer in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Het elftal van bondscoach Luis de la Fuente was in het Dallas Stadium in Arlington met 2-0 te sterk voor Frankrijk, voor velen de grote favoriet voor het winnen van het toernooi. Mikel Oyarzabal (strafschop) en Pedro Porro maakten de doelpunten.

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Spanje neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die twee landen staan woensdag in Atlanta tegenover elkaar.

In 2010 was Spanje in de WK-finale in Zuid-Afrika na verlenging met 1-0 te sterk voor Nederland. Dat was de eerste keer dat de Spanjaarden in de finale van de mondiale titelstrijd stonden. Frankrijk blijft door de uitschakeling op twee wereldtitels staan (1998 en 2018) en speelt zaterdag de wedstrijd om de derde plaats.

Overtreding

Bij Frankrijk keerde Aurélien Tchouaméni terug in het basiselftal. De verdedigende middenvelder miste de achtste finale tegen Paraguay (1-0) en de kwartfinale tegen Marokko (2-0) vanwege een blessure. Bondscoach Didier Deschamps gaf in de voorhoede de voorkeur aan Bradley Barcola boven Désiré Doué. Bij Spanje hield De la Fuente vast aan dezelfde elf basisspelers als in de kwartfinale tegen België (2-1).

In de beginfase bleven kansen voor beide ploegen uit. De wedstrijd werd in de twintigste minuut opengebroken toen Lucas Digne in het strafschopgebied een overtreding maakte op Lamine Yamal. De Franse verdediger was het overzicht kwijt en had alleen oog voor de bal. Met zijn linkervoet raakte hij Lamine Yamal op zijn dijbeen. Oyarzabal schoot de strafschop overtuigend binnen: 1-0.

William Saliba

Frankrijk moest na een half uur spelen verder zonder de geblesseerde verdediger William Saliba. Maxence Lacroix verving hem. De verliezend finalist van het vorige WK maakte een vrij machteloze indruk en kwam voor rust niet verder dan een schot vrij ruim over van Barcola. Spanje was in de 38e minuut via Fabián Ruiz, na een mooie aanval via Dani Olmo en Lamine Yamal, dicht bij een tweede treffer.

Deschamps haalde in de rust Adrien Rabiot naar de kant en bracht Manu Koné in de ploeg. Spanje bleef de overhand houden en verdubbelde de voorsprong via Porro. De verdediger dook in de 58e minuut, na een aanval door het midden, vrij op voor doelman Mike Maignan: 2-0.

Lamine Yamal scoorde kort na het tweede doelpunt ook, maar die treffer ging wegens buitenspel niet door. Frankrijk was niet tot een serieus slotoffensief in staat. Invaller Doué kreeg een mogelijkheid om van afstand te scoren, maar slaagde daar niet in.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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