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Evenepoel boekt in tijdrit Tour de France tweede ritzege op rij

Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden van Red Bull – Bora-hansgrohe was in de zestiende etappe, een individuele tijdrit over 26 kilometer, duidelijk sneller dan geletruidrager Tadej Pogačar uit Slovenië. De Deen Mattias Skjelmose eindigde als derde. Thymen Arensman was op de zevende plaats de beste Nederlander.

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Evenepoel bleef met een tijd van 32.19 Pogačar 28 seconden voor. De Belg, die tweede staat, bracht zijn achterstand in het algemeen klassement daarmee terug tot 4.32 minuten.

De Tour de France gaat woensdag verder met de zeventiende etappe van Chambéry naar Voiron met enkele korte beklimmingen in het eerste deel van de rit.

Arensman te laat

Nederlands kampioen Huub Artz en Daan Hoole reden al vroeg op de dag een sterke tijdrit. Ze waren echter langzamer dan de Brit Joshua Tarling, die uiteindelijk als tiende zou eindigen. De Fransman Bruno Armirail en daarna de Italiaan Mattia Cattaneo waren wel sneller dan Tarling. Opvallend was daarna Thymen Arensman, die zo’n tien seconden te laat op het startpodium verscheen. Op de streep was de Nederlander van Netcompany Ineos bijna vijf seconden langzamer dan Cattaneo.

De beste klassementsrenners waren daarna in de tussentijden sneller. Evenepoel was op het tweede tussenpunt, bovenop de Côte de Larringes na 9,6 kilometer klimmen à 4,2 procent, veertien seconden sneller dan Pogačar. Skjelmose gaf daar 55 seconden toe, vlak voor de Duitser Florian Lipowitz en de Fransman Paul Seixas.

Lipowitz uit de Tour

Lipowitz schoof in een bocht in de slotfase van de tijdrit onderuit en kwam hard op een schouder terecht. De Duitse nummer 5 van het algemeen klassement liep naar de ambulance en is uit de Tour.

Evenepoel dook met 1.04 minuut ruim onder de tijd van Skjelmose, die tot dan toe met 33.23 minuten de snelste was. Seixas en de Mexicaan Isaac del Torro zaten vlak achter de Deen. Pogačar verloor in het laatste deel iets meer nog dan in de tussentijden onderweg, maar eindigde wel als tweede.

Derde overwinning

Arensman gaf 1.46 minuut toe op Evenepoel. Artz werd vijftiende op 2.29 minuut en Hoole zestiende op 2.41 minuut.

Voor Evenepoel was het de derde overwinning in een tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Hij won eerder een tijdrit in 2024 en in 2025. In de vijftiende etappe in deze Tour won hij voor het eerst een rit in lijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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