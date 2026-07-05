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Real Madrid bevestigt contract Dumfries tot medio 2030

Real Madrid heeft een akkoord bereikt met Internazionale over de transfer van Oranje-international Denzel Dumfries. De 30-jarige verdediger heeft een contract getekend tot 30 juni 2030.

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Dumfries liet zich vorige maand vlak voor de oefeninterland van Oranje tegen Algerije al keuren door de medische staf van de Spaanse topclub, maar een officiële bevestiging van zijn transfer bleef daarna uit. Tijdens zijn periode bij het Nederlands elftal, dat op het WK in de zestiende finales werd uitgeschakeld door Marokko, wilde hij niet ingaan op de mogelijke overgang.

De 30-jarige Dumfries verruilde PSV vijf jaar geleden voor Internazionale, waarmee hij tweemaal kampioen werd. Hij speelde daarvoor drie jaar voor PSV en kwam eerder uit voor Sparta en sc Heerenveen.

Aanwinsten

Dumfries is de negende Nederlander bij Real Madrid. John Metgod was in 1982 de eerste. Royston Drenthe stond als laatste Nederlander onder contract bij de Madrilenen, maar werd vanaf de zomer van 2010 verhuurd.

Bij Real Madrid moet Dumfries op zijn positie de opvolger worden van Dani Carvajal. De club trok behalve de nieuwe coach José Mourinho ook verdedigers Marc Cucurella en Ibrahima Konaté en de Portugese middenvelder Bernardo Silva aan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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