Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pogačar boekt op Alpe d’Huez vijfde ritzege Tour de France

Tadej Pogačar heeft vrijdag zijn vijfde etappezege van deze Tour de France geboekt. De Sloveense geletruidrager (UAE Team Emirates) was de beste in de negentiende etappe over 127,9 kilometer van Gap naar Alpe d’Huez. Hij wist als enige klassementsrenner de kopgroep te achterhalen. De Fransman Lenny Martinez werd tweede, voor Richard Carapaz uit Ecuador.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

In de voorlaatste bergetappe van de Tour werd strijd geleverd in alle klassementen. Alleen het algemeen klassement lijkt definitief beslist in het voordeel van Pogačar.

Vanuit de start moest er direct geklommen worden op de Col Bayard (2e categorie). Er ontstond een kopgroep van ruim veertig renners met daarin veel sterke klimmers en groenetruidrager Mads Pedersen. Valentin Paret-Peintre won de eerste bergpunten in een sprintje met Carapaz, waardoor de Fransman de leiding in het bergklassement virtueel overnam van Pogačar.

Col d’Ornon

Op de Col du Noyer (1e categorie) gingen de punten opnieuw naar Paret-Peintre. Op de top van die klim, met nog 100 kilometer te gaan, had de kopgroep al ruim drie minuten voorsprong op het peloton. De maximale voorsprong zou oplopen tot ruim vier minuten.

Nadat Pedersen de tussensprint won, en daarmee uitliep tot een voorsprong van 57 punten op Jasper Philipsen in het puntenklassement, moest Paret-Peintre lossen uit de kopgroep. Hij deed dat nog voor de officiële voet van de Col d’Ornon, de voorlaatste beklimming van de dag. De bergpunten gingen naar Carapaz, die met de veertien besten van de kopgroep over de top kwam. Onder hen Thymen Arensman.

Beslissing in slotkilometer

De Nederlander was op de Alpe d’Huez de eerste die aanviel. Hij wist het groepje uit te dunnen, maar kon even later niet mee met een versnelling van Sepp Kuss. Drie minuten achter de kopgroep reed Pogačar al vroeg op de beklimming weg bij de overige klassementsrenners.

Terwijl Carapaz, Martinez en Kuss streden om de ritzege, kwam de gele trui snel dichterbij. Met nog 3 kilometer te gaan haalde Pogačar het drietal bijna bij, toen Carapaz een aanval lanceerde. Met nog ruim 1,5 kilometer te gaan kwamen Pogačar, Carapaz en Martinez bij elkaar. In de slotkilometer reed de wereldkampioen weg bij de anderen.

Algemeen klassement

Minuten achter de strijd om de zege nam Remco Evenepoel afstand van onder meer Isaac Del Toro en Paul Seixas.

Pogačar blijft aan de leiding in het algemeen klassement, met nu 7.11 minuten voorsprong op Evenepoel. Del Toro staat derde op 9.42 minuten en behoudt daarmee de witte jongerentrui. In het bergklassement is Carapaz de nieuwe leider.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties