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Pogačar wint zware Pyreneeënrit in Tour en verovert het geel

Tadej Pogačar heeft de zesde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven en daarmee de gele trui veroverd. De 27-jarige renner van UAE Team Emirates maakte het verschil op de Tourmalet, een beklimming van de buitencategorie, en ook op de slotklim naar het Franse Gavarnie-Gèdre was hij veruit de beste.

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Voor de Sloveense wereldkampioen is het zijn tweede ritzege in deze editie, waarmee hij zijn totaal op 23 etappeoverwinningen in de Ronde van Frankrijk brengt. Maandag won hij al de derde etappe.

Jonas Vingegaard eindigde als tweede op 2.38 minuten. Isaac del Toro kwam op 2.57 als derde binnen na de Pyreneeënrit van 186 kilometer die startte in het Franse Pau. De Noorse geletruidrager Torstein Træen (Uno-X Mobility) kwam in de laatste afdaling ten val, maar reed toen al op grote achterstand.

De Kleijn valt uit

De etappe met vijf gecategoriseerde beklimmingen in de Franse hitte bleek een zware beproeving. Al na zo’n 50 kilometer moest de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn de strijd staken. Na de eerste klim van de Côte de Loucrup reed de Tourdebutant van Tudor al op een flinke achterstand.

Na beklimmingen van de Côte de Mauvezin (derde categorie) en de Col d’Aspin (eerste categorie), waarop al aardige verschillen ontstonden, begon de strijd tussen de klassementsmannen op de Tourmalet. Viervoudig Tourwinnaar Pogačar pakte op zo’n 43 kilometer van de streep met ploeggenoot Del Toro een klein gaatje op Vingegaard. Niet veel later moest ook Del Toro de Sloveen laten gaan. De Deen van Visma-Lease a Bike ging eenzaam in de achtervolging en kwam na Pogačar als tweede boven. In de afdaling en de daaropvolgende slotklim liep de voorsprong van Pogačar verder op, waarna hij solo finishte.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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