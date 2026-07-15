Redactie
Redactie Sport 15 jul 2026
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Media: rust in WK-finale langer dan 15 minuten door halftime-show

A FIFA logo is pictured on the stands as South Africa's players take part in a pitch recognition at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 10, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between Mexico and South Africa. Alfredo ESTRELLA / AFP
ANP / AFP / Alfredo Estrella

De rust tijdens de finale van het WK voetbal zondag zal mogelijk langer duren dan de gebruikelijke 15 minuten door de halftime-show. Dat melden verschillende media, waaronder de BBC en The New York Times op basis van bronnen binnen wereldvoetbalbond FIFA. Het is onduidelijk hoelang de show precies zal duren.

In de berichten wordt geschreven over schattingen tussen de 20 en 30 minuten. De richtlijnen van de internationale spelregelorganisatie IFAB schrijven voor dat spelers recht hebben op een rustpauze van maximaal 15 minuten. De FIFA heeft eerder aangegeven dat de show 11 minuten zal duren. De bond heeft nog niet gereageerd op berichtgeving over een langere rust.

Onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en K-popgroep BTS zullen in de rust optredens verzorgen. Het is voor het eerst dat er een halftime-show plaatsvindt tijdens de finale van het WK voetbal.

De finale is zondag 21.00 uur Nederlandse tijd in het New York New Jersey Stadium.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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