Verstappen valt in slotfase uit bij GP Groot-Brittannië
Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië met nog vijf ronden te gaan uitgevallen. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed op de derde plaats toen hij met zijn Red Bull in de grindbak terechtkwam. Verstappen was op het circuit van Silverstone als zevende gestart.
Verstappen was bezig aan een goede race en leek zeker van zijn derde podiumplek van het seizoen, na de derde plaats in Canada en de tweede plaats in Oostenrijk. In de slotfase gleed de Red Bull van de Nederlander echter van de baan in ‘Stowe corner’.
ANP