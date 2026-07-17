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Zwitser Schmid wint in Tour de France vanuit grote kopgroep

Mauro Schmid heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Zwitserse renner van Jayco AlUla was vrijdag de beste in een sprint tegen de Colombiaan Harold Tejada, nadat het tweetal was weggereden van hun medevluchters. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is de eerste ritzege in de Tour voor Schmid, die in 2025 al eens tweede werd in een etappe.

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De etappe van Dole naar Belfort door de Vogezen was met 205,8 kilometer de langste van deze Tour. Het peloton gaf een kopgroep van 57 renners de ruimte met een maximale voorsprong van ruim 8 minuten.

De etappe kende een lange, vlakke aanloop voordat de Vogezen bereikt werden. Pas na 50 kilometer gaf het peloton een groep van 37 ontsnapte renners de ruimte, met daarin onder meer de Nederlanders Rick Pluimers en Tim van Dijke en de Belgische sprinter Jasper Philipsen.

Tussensprint

Bij die groep zat niemand van de ploeg van groenetruidrager Mads Pedersen, die in een groep van twintig renners in de tegenaanval ging. Na een achtervolging van ruim een uur wist de groep van Pedersen, met daarin ook sprinter Biniam Girmay, aan te sluiten bij de voorste groep.

De tussensprint, waar het Pedersen om te doen was, ging uiteindelijk naar Philipsen. De Deense groenetruidrager werd tweede waardoor Philipsen slechts 5 punten in kon lopen in het puntenklassement. Girmay werd derde.

Reeks aanvallen

Aan de voet van de Ballon d’Alsace, de zwaarste beklimming van de dag, viel Pluimers aan vanuit de kopgroep. Maar zijn vluchtpoging bleek van korte duur. Na een reeks aanvallen rondde een groep van negen renners als eerste de top, zonder de Nederlanders.

Na de afdaling werd er opnieuw veel aangevallen. Mauro Schmid en Harold Tejada wisten op 16 kilometer van de eindstreep los te komen van hun medevluchters. Tim Wellens probeerde in de laatste 1,5 kilometer nog bij het tweetal te komen, maar hij werd uiteindelijk overvleugeld door de rest van de achtervolgende groep.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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