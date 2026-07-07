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Leuk of sneu? Amerikaans meisje is een online sensatie omdat zij op Erling Haaland lijkt

Lijken op Erling Haaland… kan geweldig zijn, als je heel goed kunt voetballen. Maar als het om het uiterlijk gaat, dan heb je een heel ander verhaal. Al helemaal als je een meisje bent, zoals Emma Kate Willman.

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De jonge Amerikaanse kan er natuurlijk helemaal niets aan doen (en Erling Haaland ook niet), maar ze heeft inderdaad veel weg van de Noorse voetballer. De superspits van Manchester City heeft op het WK voetbal al zeven doelpunten gescoord en staat voortdurend in de belangstelling. Tja, als juist jij daar dan op lijkt als meisje… We hebben geen idee trouwens of dat deels komt omdat zij zich net als de voetballer aan een ‘Hannibal Lecter-dieet‘ houdt.



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Haaland bezorgt Emma bijna 1 miljoen likes

Op sociale media wordt de Amerikaanse vrouw massaal vergeleken met Erling Haaland. De lookalike, Emma Kate Willman dus, plaatste een video op haar Instagram over het invlechten van haar haar. De video kreeg enorm veel bekijks: op het moment van schrijven al bijna 1 miljoen likes en honderdduizenden reacties (waaronder één van Haaland zelf).

Later plaatste de vrouwelijke look-a-like een video waarin ze benoemt dat ze liever wordt vergeleken met zangeres Zara Larsson uit Zweden. Eén voordeeltje heeft ze door alle aandacht ook te pakken: op dit moment heeft Emma 129.000 volgers. Erling Haaland zien we later deze week op het WK voetbal in de kwartfinale terug. Na zijn twee goals tegen Brazilië is Engeland de volgende tegenstander.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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