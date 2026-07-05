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Leclerc wint GP Groot-Brittannië, Verstappen valt in slotfase uit

Charles Leclerc heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië zijn eerste zege in de Formule 1 sinds 2024 geboekt. De Monegask van Ferrari won op het circuit van Silverstone voor de Britse coureurs George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen viel in de slotfase uit, nadat zijn Red Bull van de baan was gegleden.

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De viervoudig wereldkampioen was bezig aan een goede race en reed op de derde plaats toen hij in de grindbak terechtkwam. Hij leek daarvoor zeker van zijn derde podiumplek van het seizoen, na de derde plaats in Canada en de tweede plaats in Oostenrijk. De Italiaanse kampioenschapsleider Kimi Antonelli (Mercedes) kreeg in de slotfase een technisch probleem en viel terug van de tweede naar de zestiende plaats.

Verstappen behaalde vorige week in Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen. De verwachtingen voor de race op Silverstone waren echter niet hooggespannen, na de teleurstellende kwalificatie en de zesde plaats in de sprintrace van zaterdag.

Snelheid

De RB22 van de Nederlander had zondag wel de juiste snelheid. Hij schoof na de start meteen een plaats op en haalde vervolgens ook zijn teamgenoot Isack Hadjar in. Hij nam in de zeventiende ronde de vierde plaats over van Russell, maar ging meteen daarna de pits in.

Met harde banden kwam Verstappen terug op de zevende positie. Hij steeg na pitstops van de concurrentie naar de derde plaats, voor de vechtende Russell en Hamilton. De Limburger maakte met nog veertien ronden te gaan gebruik van een virtual safetycar om een pitstop te maken. Even later eindigde zijn race echter in de grindbak.

Poleposition

Antonelli kende, niet voor het eerst, vanaf poleposition een slechte start. Leclerc en Hamilton profiteerden, maar de Brit kreeg even later een tijdstraf vanwege een valse start. Oscar Piastri (McLaren) viel ver terug, nadat hij schade had opgelopen in de eerste ronde.

Leclerc hield Antonelli lang achter zich, tot de Monegask de pits opzocht. De Italiaan bleef lang buiten, voordat hij met achttien ronden te gaan alsnog zijn pitstop maakte. Hij ging op jacht naar Leclerc, maar zijn Mercedes kreeg in de slotfase een technisch probleem.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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