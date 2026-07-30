Redactie
Redactie Sport 30 jul 2026
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KNVB wijst FIFA-plannen vercommercialisering van de hand

MONTERREY - Bondsvoorzitter KNVB Frank Paauw in gesprek met president FIFA Gianni Infantino tijdens de FIFA-wereldkampioenschap voetbal 2026 knock-outfase wedstrijd tussen Nederland en Marokko in het Monterrey Stadion op 29 juni 2026 in Monterrey, Mexico. KOEN VAN WEEL / ANP
ANP / ANP / Koen van Weel

De KNVB wil geen concessies doen als het gaat om de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Dat stelt de Nederlandse voetbalbond in een reactie tegen het ANP na afloop van een vergadering van de UEFA. De KNVB laat weten net als 54 andere leden van de UEFA niet in te stemmen met een voorstel van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Volgens de KNVB weegt „het belang van de sport altijd zwaarder dan de commerciële belangen”. „Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang de FIFA dit voorstel op tafel laat liggen”, stelt de KNVB. „Het internationale voetbal is er niet alleen voor bonden, maar ook voor onze clubs, onze competities, onze spelers en supporters in betaald en amateurvoetbal.”

Bondsvoorzitter Frank Paauw en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigden de KNVB donderdag bij het spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA over de nieuwe plannen van de FIFA. Het overleg was online.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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