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KNVB steunt UEFA en vindt dat FIFA ‘rode lijn heeft overschreden’

De KNVB schaart zich achter de reactie van de UEFA, die vindt dat „de FIFA een rode lijn heeft overschreden” met het opheffen van de schorsing van de Amerikaan Folarin Balogun. Dat laat de Nederlandse voetbalbond in tweede instantie weten.

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Balogun zou door een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina automatisch voor minimaal één duel worden geschorst en daardoor de achtste finale tegen België op het WK missen. Maar die straf is omgezet in een voorwaardelijke schorsing.

Infantino en Trump bevestigden maandag dat ze met elkaar hebben gebeld over de rode kaart van Balogun. De Zwitser zegt dat hij Trump heeft verteld dat de disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond „onafhankelijk” opereert.

De KNVB noemde het opheffen van de schorsing voor Balogun eerder op maandag ‘een opmerkelijke beslissing’. „We beseffen dat dit voor Belgische spelers, staf en supporters een ingrijpende beslissing is”, reageerde de Nederlandse voetbalbond. „Tegelijkertijd kennen wij niet alle feiten en de volledige context. Het gaat om een procedure tussen FIFA, UEFA en de Belgische voetbalbond. Daarom verwijzen wij voor een inhoudelijke reactie naar FIFA, UEFA en de Belgische voetbalbond.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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