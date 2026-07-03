Deel dit artikel: Share App Mail Pin

KNVB doet aangifte om racistische uitingen tegen Oranje-spelers

De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje-internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Dat meldt de voetbalbond vrijdag.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Oranje verloor in de wedstrijd in de zestiende finales na een strafschoppenserie. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten vanaf elf meter. Zij werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen.

De KNVB gaf eerder deze week aan in elk geval een melding te doen bij Meld.Online Discriminatie (MOD). „Na een melding beoordelen de juridisch medewerkers daar of de uiting strafbaar is. Dat kan het begin zijn van een aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan starten”, zei een woordvoerder van de voetbalbond dinsdag.

Grenzen

Op verzoek van MOD zijn al verschillende uitingen door X verwijderd en het verzoek om een account met daarin de vermelding ‘siegheil’ te verwijderen staat uit, meldt de bond. De KNVB draagt de zaken die geschikt zijn voor een aangifte over aan het OM. Iedereen kan daar rechtstreeks aangifte doen. Namens de KNVB zal bondsvoorzitter Frank Paauw dit doen.

De KNVB wijst erop dat het „helaas nooit mogelijk is om volledig te zijn en elke racistische reactie op te sporen en op te pakken”, maar de bond wil een duidelijk signaal afgeven: „er zijn grenzen en voor wie die grenzen overtreedt zijn er consequenties”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties