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Duitse voetbalbond bevestigt aanstelling Klopp als bondscoach

De Duitse voetbalbond DFB heeft de aanstelling van Jürgen Klopp als bondscoach bevestigd. De oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. De 59-jarige Duitser is de opvolger van Julian Nagelsmann, die drie weken geleden na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Lijnders, die eerder assistent was van Klopp bij Liverpool, wordt een van de assistenten bij Duitsland.

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De aanstelling van Klopp zat er al enige tijd aan te komen. De trainer en de DFB werden het eerder al eens met Red Bull, waar Klopp sinds begin 2025 hoofd voetbalzaken was. De nieuwe bondscoach en de bond toonden zich in de afgelopen periode ook al meerdere keren positief over de gesprekken die zij voerden.

„Het nationale elftal kan ons Duitsers als bijna niets anders verenigen”, zei Klopp via de bond. „Dat is precies wat deze taak voor mij zo bijzonder maakt. Ik ben dankbaar voor alles wat ik het afgelopen anderhalf jaar bij Red Bull heb ervaren en geleerd, en voor de openheid die deze overeenkomst mogelijk heeft gemaakt.”

Bijzondere taak

„Nu kijk ik uit naar deze bijzondere taak in het Duitse voetbal, die we samen met bescheidenheid en geduld zullen aanpakken: het ontwikkelen van een team dat voor elkaar vecht, plezier heeft in het voetbal en waar de mensen in ons land vol overtuiging achter kunnen staan”, aldus Klopp.

Klopp gaf tijdens zijn presentatie op vrijdag ook een waarschuwing aan de media. „Als jullie je misdragen of mijn familie niet met rust laten, ben ik weg”, zei de nieuwe bondscoach. „Als jullie op een gegeven moment zeggen dat ik er niets van bak, dan ben ik weg.” Klopp voegde wel toe dat het om meerdere critici zou moeten gaan, niet om een enkeling.

Nederlands elftal

Klopp was trainer van FSV Mainz en Borussia Dortmund, voordat hij tussen 2015 en 2024 eindverantwoordelijke was bij Liverpool. Met de Engelse club veroverde hij onder meer een landstitel en de Champions League in 2019.

Duitsland werd in de zestiende finale van het WK na strafschoppen uitgeschakeld door Paraguay. De volgende wedstrijd van de nationale ploeg is op 24 september. Dan is Oranje in de Nations League de tegenstander. Bij het Nederlands elftal stapte bondscoach Ronald Koeman op na de uitschakeling in de zestiende finales.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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