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Waarom steeds meer sporters naar honing grijpen: onderzoek ziet hetzelfde effect als bij sportgels

Een boterham met honing voordat je gaat hardlopen of sporten? Dat klinkt misschien ouderwets, maar wetenschappers zeggen dat er wel degelijk iets inzit. Nieuw onderzoek wijst uit dat honing net zo goed kan werken als veel sportgels en energiedrankjes. Vooral na een zware training lijkt het natuurlijke product voordelen te bieden.

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Dat honing werkt als energiebron is niet zo verrassend. Het bestaat vooral uit koolhydraten, in de vorm van glucose en fructose. Die suikers geven het lichaam snel energie, precies wat je spieren nodig hebben tijdens een intensieve training.

Honing als natuurlijk alternatief voor sportgel

Het bijzondere aan honing is dat het zowel glucose als fructose bevat. Die worden via verschillende routes in de darmen opgenomen, waardoor het lichaam ze tegelijkertijd kan gebruiken. Dat zorgt voor een efficiëntere energievoorziening en kan vermoeidheid tijdens langdurige inspanning helpen uitstellen.

Een flinke eetlepel honing bevat ongeveer 20 gram koolhydraten. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid in een gemiddelde sportgel.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat honing minstens zo goed presteert als commerciële sportproducten. Zo hielden wielrenners die tijdens een lange rit honing kregen dezelfde prestaties vol als sporters die energiegels gebruikten.

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Niet per se sneller, wel goed herstel

Dat betekent overigens niet dat honing je automatisch sneller maakt. Sommige onderzoeken vonden geen verschil tussen honing, sportdrank of zelfs alleen water als het gaat om sportprestaties.

Waar honing volgens onderzoekers echt in uitblinkt, is het herstel na een training. Omdat de combinatie van glucose en fructose de energievoorraden snel aanvult, kan het lichaam zich beter voorbereiden op een volgende inspanning.

In een onderzoek onder recreatieve hardlopers die twee keer op één dag trainden in warme omstandigheden, liepen deelnemers na het drinken van een honingdrank tijdens de tweede training ongeveer 10 procent verder dan tijdens hun eerste inspanning.

Meer dan alleen suiker

Honing bevat bovendien kleine hoeveelheden vitamines, mineralen en antioxidanten. Die stoffen kunnen ontstekingsreacties helpen remmen en mogelijk bijdragen aan een sneller herstel van spieren. Sommige soorten, zoals manukahoning, bevatten relatief veel van deze natuurlijke stoffen, al is er nog onvoldoende bewijs dat die effectiever zijn als een vorm van sportvoeding dan andere honingsoorten.

De conclusie van de onderzoekers is duidelijk: wie liever geen dure sportgels koopt, kan prima voor honing kiezen als natuurlijk alternatief. Vooral voor langere trainingen of als herstelvoeding lijkt een eetlepel honing een eenvoudige en betaalbare manier om het lichaam van extra energie te voorzien.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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