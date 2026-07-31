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FIFA gaat door met investeringsplan en slaat terug naar critici

Wereldvoetbalbond FIFA heeft ondanks het felle verzet van onder meer de UEFA verklaard door te gaan met zijn commercialiseringsplan. De wereldvoetbalbond sloeg tevens terug naar de critici. „Niemand verkoopt het voetbal”, schreef de FIFA in een verklaring. „Dit is iets waar de FIFA nooit op zou ingaan.”

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„We respecteren de publiekelijk geuite feedback en zorgen en bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces”, aldus de FIFA. „Ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. We zetten dit proces voort om ervoor te zorgen dat elke (lidorganisatie) haar stem op basis van feiten kan uitbrengen.”

De FIFA maakte deze week de plannen bekend om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde donderdag fel. De 55 bij de Europese voetbalbond aangesloten bonden besloten unaniem alle competities van de FIFA te boycotten als de FIFA vasthoudt aan het plan. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF wees daarna ook het plan af.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino bestempelde eerder zijn plannen als „een kans die zich maar één keer in het leven voordoet”. De FIFA wil met de plannen miljarden genereren door mogelijk een deel van de commerciële rechten te verkopen, waaronder die met betrekking tot het WK. De FIFA zou een deadline hebben gesteld voor goedkeuring van de geplande deal met investeerders. Uiterlijk 19 september zouden de 211 bonden van de FIFA hun toestemming moeten geven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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