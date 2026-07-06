Redactie
Redactie Sport 6 jul 2026
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FIFA wijst protest Belgische bond af, Balogun speelgerechtigd

epa13079256 Folarin Balogun of USA leaves the pitch after receiving a red card during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match USA against Bosnia and Herzegovina, in San Francisco, Califronia, USA, 01 July 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
ANP / EPA / Benjamin Fanjoy

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) over het mogen meespelen van Folarin Balogun niet-ontvankelijk verklaard. De Amerikaanse aanvaller kan daarom spelen in de wedstrijd in de achtste finale van de Verenigde Staten tegen België, die plaatsvindt in de nacht van maandag op dinsdag.

„Het verzoek is onontvankelijk verklaard omdat de KBVB geen partij is in de procedure en daarom niet tegen het besluit in beroep kan gaan”, meldt FIFA in een verklaring.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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