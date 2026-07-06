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FIFA wijst protest Belgische bond af, Balogun speelgerechtigd

Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) over het mogen meespelen van Folarin Balogun niet-ontvankelijk verklaard. De Amerikaanse aanvaller kan daarom spelen in de wedstrijd in de achtste finale van de Verenigde Staten tegen België, die plaatsvindt in de nacht van maandag op dinsdag.

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„Het verzoek is onontvankelijk verklaard omdat de KBVB geen partij is in de procedure en daarom niet tegen het besluit in beroep kan gaan”, meldt FIFA in een verklaring.

ANP

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