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FIFA-baas vertelde Trump dat tuchtcommissie onafhankelijk is

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft maandag bevestigd dat hij een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump heeft gevoerd over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. De Zwitser zegt dat hij Trump heeft verteld dat de disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond „onafhankelijk” opereert.

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„Ik heb de publieke reacties gezien op de beslissing van de onafhankelijke FIFA-disciplinaire commissie met betrekking tot de schorsing van Folarin Balogun”, begint Infantino zijn verklaring. Hij wijst er vervolgens op dat de tuchtorganen van FIFA onafhankelijk zijn. „Ze opereren autonoom, passen de FIFA-disciplinaire code toe en beslissen zaken op basis van de geldende reglementen en de specifieke feiten die voorliggen”, laat hij weten.

Infantino zegt dat hij aan Trump heeft gemeld dat er een lopende juridische procedure is van de onafhankelijke tuchtcommissies van de FIFA. „Zo werkt het systeem van de FIFA, en dat is een principe dat ik altijd zal handhaven. Soms ben ik erdoor verrast. Soms ben ik het ermee eens, en soms niet”, zei de FIFA-baas over de beslissingen. „Wat ik echter altijd doe, is die beslissingen en de autonomie van de instanties die ze nemen respecteren.”

Trump bevestigde eerder maandag dat hij met FIFA-baas Gianni Infantino had gesproken over de rode kaart van Balogun. De president zei dat hij de FIFA alleen had gevraagd er nog eens naar te kijken, „want ik vond het geen overtreding”. De schorsing van Balogun werd omgezet in een voorwaardelijke straf, waardoor de Amerikaan in actie kan komen in de achtste finale tegen België, die wordt gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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