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Evenepoel wint vijftiende etappe voor geletruidrager Pogačar

Remco Evenepoel heeft de vijftiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg van Red Bull-Bora-hansgrohe ging in de rit van Champagnole over 183,9 kilometer naar Plateau de Solaison als eerste over de streep voor geletruidrager Tadej Pogačar.

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Evenepoel was heel blij met de zege. „Het voelt echt waanzinnig. Het betekent veel voor mij”, zei Evenepoel in een flashinterview. „Ik reed tegen de beste wielrenner van de wereld. Het was een grote stap voor me dat ik hem kon volgen. Maar ik heb goede benen deze Tour.”

Pogačar gaat aan de leiding in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen zag zijn naaste concurrent Jonas Vingegaard op 20 kilometer voor de streep na een val uitvallen. Evenepoel staat nu tweede in het klassement. Evenepoel noemde het „heel vervelend” voor Vingegaard en de Tour dat hij moest afstappen.

Slotklim

Viervoudig Tourwinnaar Pogačar reed aan het slot van de etappe met Mexicaanse ploegmaat Isaac del Toro en Evenepoel de slotklim op. Hij liet de zege aan Evenepoel en zag Del Toro als derde eindigen. Pogačar won zaterdag zijn vierde etappe in deze Tour, zijn 25e in totaal. De finish is volgende week zondag in Parijs.

Pogačar en Vingegaard werden in de nacht voor de start in Champagnole gecontroleerd door de Franse dopingautoriteiten. De geletruidrager werd om 05.00 uur gewekt. Nummer 2 Vingegaard kreeg om 02.00 uur bezoek van een controleur. Beide renners waren onaangenaam verrast door het tijdstip.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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