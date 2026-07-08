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Wielrenner Kooij boekt in massasprint eerste ritzege in Tour

Wielrenner Olav Kooij heeft zijn eerste ritzege geboekt in de Tour de France. De 24-jarige debutant van Decathlon CMA CGM was in het Zuid-Franse Pau in de vijfde etappe de snelste in een rommelige massasprint, de eerste van deze Ronde van Frankrijk. De Duitser Max Kanter reed na goed voorbereidend werk van de Nederlander Mike Teunissen naar de tweede plaats, de Belg Tim Merlier werd derde.

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Het is de eerste Nederlandse etappezege van deze Tour en de eerste sinds de winst van Thymen Arensman in de negentiende rit van de Tour van vorig jaar. Kooij debuteert dit jaar in de Ronde van Frankrijk na zijn komst van Visma-Lease a Bike na afgelopen seizoen. De geboren Numansdorper kende een moeizaam voorjaar door een virusinfectie en reed pas eind mei zijn eerste koers. Kooij won afgelopen jaren al wel drie etappes in de Giro d’Italia.

Een valpartij op 5 kilometer van de streep zorgde voor de nodige onrust in het peloton. Onder anderen Merlier raakte daarbij ploeggenoten kwijt. Ook Kooij moest het in de slotfase alleen doen, maar hij koos goed positie, ging vroeg aan en was overtuigend de sterkste. Landgenoot Huub Artz reed naar de vierde plek.

Pogačar

De Noor Torstein Træen behield in de grotendeels vlakke etappe van 158 kilometer vanuit Lannemezan de gele trui, die hij dinsdag overnam van viervoudig winnaar Tadej Pogačar. De klassementsmannen gunden hem toen een ruime voorsprong.

De Fransman Baptiste Veistroffer ging er direct na de start vandoor en kreeg niemand mee. Het peloton, geregeld onder aanvoering van de ploegen Alpecin-Premier Tech en Soudal Quick-Step van de Belgische sprinters Jasper Philipsen en Merlier, gaf hem een voorsprong van enkele minuten.

Tussensprint

Kanter won op 45 kilometer van de streep de tussensprint in het peloton en verdiende zo punten in de strijd om de groene trui. Die blijft in bezit van de Deen Mads Pedersen na zijn etappezege van dinsdag.

Veistroffer werd op 14 kilometer van de streep ingerekend door het peloton. Daarin ontbrak alleen de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn, die na enkele zware dagen opnieuw het tempo niet kon bijbenen op een van de weinige beklimmingen van de dag. In de slotfase liep Alex Molenaar, de voormalig drager van de bolletjestrui, de nodige schaafwonden op bij de valpartij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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