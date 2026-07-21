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Twaalf diskwalificaties op eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn twaalf wandelaars gediskwalificeerd. Het gaat tot 15.30 uur om twee militairen die minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich hadden en tien reguliere deelnemers die voornamelijk sjoemelden met hun afstand. Het aantal kan nog oplopen, zegt marsleider Henny Sackers. In ieder geval een van de gediskwalificeerde lopers is in beroep gegaan.

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Volgens Sackers was er dinsdag sprake van een „heel positief gevoel” onder de wandelaars, dat volgens hem goed te maken zou kunnen hebben met de weersverwachting van deze week. „Geen tropische temperaturen, geen code rood…”

De marsleider denkt dat veel lopers in aanloop naar het wandelevenement een knoop in de maag hadden door de hitte van de afgelopen tijd. Hij is dan ook „ontzettend blij met het geluk dat we hebben, dat uitgerekend in de derde week van juli dit relatief koele zomerweer ons ten deel is gevallen.” Dat heeft volgens Sackers uitgestraald op het plezier van de wandelaar.

Loper onwel

Ook het Rode Kruis kijkt terug op een „hele goede wandeldag”. Door een storing in het systeem kan de hulporganisatie nog geen cijfers geven over het aantal geprikte blaren, maar operationeel leider Han Pelster heeft op basis van situatierapporten vanuit de verzorgingsposten de indruk dat alles „conform verwachting” is verlopen. „Geen bijzondere pieken, geen hele lange wachttijden.”

Bij de start werd een loper onwel op het Vierdaagseplein. Deze man, die de 30 kilometer zou lopen, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Sackers is er door de organisatie en het Rode Kruis „heel snel geacteerd en adequaat gereageerd”. Over de toestand van de man kan Sackers in verband met diens privacy niets zeggen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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