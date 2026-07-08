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NEC-trainer Schreuder wint Rinus Michels Award

Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award voor de beste coach van het afgelopen Eredivisieseizoen gewonnen. De 54-jarige trainer van NEC was samen met Anthony Correia (voorheen Telstar, nu FC Utrecht) en Peter Bosz van PSV genomineerd. Bosz mocht de prijs de afgelopen twee jaar in ontvangst nemen.

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Schreuder kreeg de award uitgereikt door Guus Hiddink tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres op Papendal. Alle coaches in het betaald voetbal en de bondscoach mochten hun stem uitbrengen.

Schreuder leidde NEC in zijn eerste seizoen in Nijmegen naar een historische derde plaats in de Eredivisie, waarmee hij een plek in de derde voorronde van de Champions League veiligstelde. Het betekende de hoogste klassering in de clubgeschiedenis van NEC. Ook stond de Barnevelder dit seizoen met zijn ploeg in de finale van de KNVB-beker die met 5-1 werd verloren van AZ.

KKD en Vrouwen Eredivisie

Robin Peter ontving de prijs voor de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. De 38-jarige Duitser leidde ADO Den Haag naar het kampioenschap en promotie naar de Eredivisie. De club uit Den Haag degradeerde in 2021 naar het tweede niveau.

Roeland ten Berge van PSV werd uitgeroepen tot beste coach in de Vrouwen Eredivisie. Hij zorgde voor de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis in het vrouwenvoetbal.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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