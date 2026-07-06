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KBVB: FIFA verklaart beroep België op voorhand onontvankelijk

De Belgische voetbalbond KBVB heeft van wereldvoetbalbond FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard.

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De KBVB had bij FIFA om een legitieme toelichting gevraagd op het omzetten van de straf na de rode kaart van de Amerikaan. „De FIFA heeft deze vraag zelf omgezet in een beroep om vervolgens onmiddellijk te verzekeren dat dit beroep onontvankelijk zou worden verklaard”, zegt de KBVB.

De Belgische bond zegt dat FIFA de correspondentie meteen als een beroep beschouwde en dat de KBVB daarin slechts enkele uren kreeg om dat beroep af te ronden. De Belgen hekelen daarbij het gebrek aan informatie door FIFA. Zij wijzen er daarnaast op dat de wereldvoetbalbond de mededeling dat een speler die rood krijgt automatisch voor de volgende wedstrijd is geschorst, „doelbewust” uit de wedstrijdcoördinatievergadering heeft geschrapt.

‘Rode lijn’

De bond maakte vervolgens bekend de speelgerechtigdheid van de betrokken speler voor de komende wedstrijd formeel te betwisten.

De KBVB zegt ten slotte zich ernstige zorgen te maken over de gang van zaken. „De bond zal zich de komende uren, dagen en maanden blijven inzetten voor de verdediging van de fundamentele beginselen van ethiek, eerlijke competitie en de belangen van het voetbal in zijn geheel”, sluit de KBVB de verklaring af. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder dat „de FIFA een rode lijn heeft overschreden”.

De Verenigde Staten en België spelen in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar in de achtste finales van het WK.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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