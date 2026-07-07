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Argentinië buigt 2-0-achterstand om in WK-zege op Egypte

Argentinië heeft zijn jacht op titelprolongatie vervolgd met een zwaarbevochten 3-2-zege op Egypte in de achtste finales van het WK voetbal. Dankzij een assist en een doelpunt van Lionel Messi kwam de titelverdediger terug van een 2-0-achterstand. In de blessuretijd maakte Argentinië vervolgens het winnende doelpunt.

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Yasser Ibrahim opende al snel de score namens Egypte. Messi kreeg de kans om uit een strafschop gelijk te maken, maar zijn inzet werd gestopt. Een doelpunt van Egypte-aanvaller Mostafa Ziko werd na rust afgekeurd, maar hij maakte halverwege de tweede helft alsnog de 2-0. Cristian Romero maakte het weer spannend door een voorzet van Messi binnen te koppen, waarna Messi zelf in de 83e minuut de 2-2 maakte. Enzo Fernández knikte in de blessuretijd de 3-2 binnen.

Egypte verstopte zich niet in de openingsfase en probeerde Argentinië vroeg onder druk te zetten. De speelwijze betaalde zich na een kwartier uit, nadat Ibrahim uit de eerste kans van het duel de openingstreffer had binnengekopt. Na een overtreding op Nicolás Tagliafico kreeg Messi de mogelijkheid om vanaf elf meter de stand gelijk te trekken, maar zijn strafschop werd gestopt door de Egyptische keeper Mostafa Shobeir.

Kansen

Na de waterpauze kwam Argentinië beter in zijn spel en creëerde het een aantal goede kansen. Shobeir redde echter knap op een kopbal van Alexis Mac Allister en een inzet van dichtbij van Julián Álvarez. Messi raakte de paal met een vrije trap, al leek Shobeir de situatie onder controle te hebben.

Argentinië bleef na rust jagen op de gelijkmaker, maar wist Shobeir niet te verontrusten. Ziko leek vervolgens na een fraaie counter het tweede doelpunt van Egypte te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding in de opbouw. De aanvaller was even later opnieuw het eindstation van een snelle uitbraak en dit keer telde de treffer wel.

Messi

Aan de hand van Messi knokte Argentinië zich weer terug. Op aangeven van de aanvaller kopte Romero de 2-1 binnen, waarna Messi zelf met een hard schot voor de 2-2 tekende. In de blessuretijd maakte Fernández met een kopbal de 3-2, al dacht Egypte dat het een paar seconden eerder een strafschop had verdiend aan de andere kant van het veld.

Argentinië speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Zwitserland en Colombia, die het later op dinsdag tegen elkaar opnemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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