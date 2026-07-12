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Argentinië klopt Zwitsers en treft Engeland voor plaats in finale

De Argentijnse voetballers zijn nog twee overwinningen verwijderd van een nieuwe wereldtitel. De regerend kampioen rekende in Kansas City na verlenging af met Zwitserland: 3-1. Julián Álvarez zette Argentinië in de 112e minuut op 2-1 door de bal fraai in de rechterbovenhoek te krullen. Daarna scoorde ook invaller Lautaro Martínez nog.

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Argentinië, dat de wereldtitel won in 1978, 1986 en 2022, speelt woensdag in Atlanta tegen Engeland voor een plek in de finale. Een dag eerder staan Frankrijk en Spanje in Dallas tegenover elkaar. Dezelfde WK-finale als vier jaar geleden in Qatar blijft daarmee mogelijk. Argentinië versloeg, na een eindstand van 3-3 na de verlenging, de Fransen na strafschoppen.

Op dit WK maakt Argentinië nog geen hele grote indruk. In de zestiende finales hadden de Zuid-Amerikanen tegen Kaapverdië een verlenging nodig om te winnen (3-2) en in de achtste finales tegen Egypte was uitschakeling, na een achterstand van 2-0, zelfs heel dichtbij.

Hoekschop

Argentinië draaide tegen de Egyptenaren de achterstand in het laatste kwartier om en Scaloni besloot tegen Zwitserland vast te houden aan dezelfde elf basisspelers. In de tiende minuut was het al raak, toen Lionel Messi de bal bij een hoekschop op het hoofd legde van Alexis Mac Allister (1-0). Voor Messi betekende het alweer zijn tiende assist op een WK.

Breel Embolo kreeg voor rust een kans op de gelijkmaker, maar doelman Emiliano Martínez hield hem van scoren af.

Rode kaart

Zwitserland, dat voor het eerst sinds 1954 de kwartfinales had bereikt, kwam na een tegenvallende eerste helft na rust beter in de wedstrijd. Martínez redde in de 66e minuut eerst nog op een schot van Granit Xhaka. Een minuut later had Zwitserland wel succes. Dan Ndoye rondde na een goede combinatie over de linkerflank beheerst af: 1-1.

De vreugde bij Zwitserland was van korte duur. Embolo had in de eerste helft al een gele kaart gekregen en moest in de 72e minuut met rood naar de kant. De scheidsrechter gaf eerst de Argentijn Leandro Paredes een gele kaart voor een overtreding op Embolo, maar de videoscheidsrechter wees hem erop dat Embolo een ‘schwalbe’ had gemaakt.

Verlenging

Messi leek de Argentijnen in de 85e minuut met een man meer de zege te bezorgen, maar stuitte van dichtbij op keeper Gregor Kobel. Ook Mac Allister was nog dicht bij een doelpunt.

Zwitserland hield het vol en wist er een verlenging uit te halen. Net toen de ploeg van bondscoach Murat Yakin op een strafschoppenserie begon te hopen, besliste Álvarez anders. Martínez haalde daarna met de 3-1 alle Argentijnse twijfel weg.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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