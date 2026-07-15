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Argentinië knokt zich langs Engeland en staat weer in finale WK

Argentinië staat opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. De titelverdediger uit Zuid-Amerika maakte in de halve eindstrijd tegen Engeland in de slotfase een achterstand ongedaan en won met 2-1. Na 85 minuten leidde Engeland in Atlanta nog met 1-0.

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Argentinië neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje, dat dinsdag Frankrijk uitschakelde (2-0). Engeland speelt zaterdag tegen Frankrijk om de derde plaats.

Vier jaar geleden won Argentinië in de WK-finale na strafschoppen van Frankrijk. Dat was de derde keer dat de Argentijnen de wereldtitel behaalden. Eerder gebeurde dat in 1978 en 1986. Spanje won de wereldtitel één keer, in 2010, ten koste van Nederland.

Eerste helft

De halve finale tussen Engeland en Argentinië was een duel met twee gezichten. De eerste helft speelde zich grotendeels af op het middenveld. Voor beide doelen gebeurde vrijwel niets. Argentinië schuwde zoals vooraf verwacht de duels niet en gaf weinig ruimte weg.

Pas na 33 minuten was er het eerste gevaarlijke moment. Verdediger John Stones kopte naast uit een vrije trap van middenvelder Declan Rice. Argentinië stelde er weinig tegenover. Middenvelder Enzo Fernández schoot de bal in de 38e minuut net over.

Tweede helft

De tweede helft was veel spectaculairder. Jordan Pickford hield in de 47e minuut Julián Álvarez van scoren af. De Engelse doelman redde op een schot van dichtbij in de korte hoek. In de rebound schoot Álvarez in het zijnet.

Engeland had kort daarna wel succes. Na een dieptepass van Harry Kane kwam de bal in de 55e minuut in twee instanties bij Morgan Rogers, die een goede voorzet afleverde bij de tweede paal op Anthony Gordon: 1-0. Argentinië antwoordde vrijwel direct, maar de Engelse verdediger Djed Spence voorkwam met een uitstekende ingreep dat Giuliano Simeone vanuit kansrijke positie op doel kon schieten.

Comeback

Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië koos met Nico González voor Leandro Paredes voor een aanvallende wissel. Halverwege de tweede helft leverde dat bijna de 1-1 op. Pickford onderscheidde zich door een kopbal van dichtbij van González te keren.

Argentinië nam het duel stevig in handen en drukte Engeland naar achteren. Het leverde de nodige kansen op. Alexis Mac Allister raakte de paal. De verdiende gelijkmaker viel alsnog. Fernández schoot na een hoekschop van afstand raak (1-1).

Argentinië liet Engeland niet meer onder de druk uitkomen en maakte het nog voor een eventuele verlenging af. Lionel Messi legde de bal in de 92e minuut met rechts perfect bij de tweede paal neer op het hoofd van invaller Lautaro Martínez: 1-2.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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