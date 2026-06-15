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Oranje-opponent Zweden op WK met ruime cijfers langs Tunesië

Zweden begint zaterdag met een goed gevoel aan de ontmoeting met het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal. De Scandinaviërs, die zich ternauwernood voor het toernooi wisten te plaatsen, versloegen Tunesië in Monterrey met ruime cijfers: 5-1. Zweden gaat daarmee aan de leiding in groep F, voor Japan en Nederland, die eerder op zondag in het Dallas Stadium met 2-2 gelijkspeelden.

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Zweden opende al in de zevende minuut de score. Middenvelder Yasin Ayari schoot vanaf grote afstand raak: 1-0. Aanvaller Alexander Isak van Liverpool verdubbelde na een half uur spelen de voorsprong. Hij schoot de bal onder de blunderende Tunesische doelman Abdelmouhib Chamakh door (2-0).

Omar Rekik, die in Nederland werd geboren en in de jeugd uitkwam voor onder meer Feyenoord, Manchester City en PSV, kopte Tunesië kort voor rust terug tot 2-1.

Tunesië hielp Zweden ook aan de derde treffer. Na een fout in de opbouw ontfutselde Isak de bal bij Ellyes Skhiri en stelde Arsenal-spits Viktor Gyökeres in de 59e minuut in staat te scoren (3-1). Invaller Mattias Svanberg zorgde in de 84e minuut voor 4-1, waarna Ayari met zijn tweede treffer de eindstand bepaalde.

ANP

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