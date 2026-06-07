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Zverev wint voor het eerst grandslamtoernooi op Roland Garros

Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst een grandslamtoernooi gewonnen. De 29-jarige Duitser versloeg in de finale van Roland Garros de Italiaan Flavio Cobolli in vijf sets: 6-1 4-6 6-4 6-7 (5) 6-1. De partij duurde 4 uur en 16 minuten.

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De als tweede geplaatste Zverev verloor zijn drie vorige grandslamfinales, in 2020 op de US Open, in 2024 op Roland Garros en in 2025 op de Australian Open. Daarnaast strandde hij zeven keer in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi.

Zverev moest vaak de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner voor zich dulden. Alcaraz ontbrak dit jaar op Roland Garros vanwege een blessure en Sinner strandde dit jaar al in de tweede ronde tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo wegens fysiek ongemak. Voor de 24-jarige Cobolli, de nummer 10 van de plaatsingslijst, was het de eerste keer dat hij in de finale van een grandslamtoernooi stond. In de halve finale hoefde hij niet in actie te komen omdat zijn landgenoot Matteo Arnaldi ziek was.

Wedstrijdverloop

De finale leek een eenzijdige wedstrijd te worden. Zverev brak Cobolli twee keer en had de eerste set met 6-1 na 35 minuten al binnen. Cobolli kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd en kon beter mee in het tempo en de harde slagen van Zverev. Eén break was genoeg voor de setwinst (6-4).

De derde set ging met dezelfde cijfers naar Zverev, die het vervolgens in de vierde set vergat af te maken in de tiebreak. Het mogelijk opnieuw verliezen van een grandslamfinale kreeg geen vat op de lange Duitser, die in de beslissende set al snel een voorsprong van 4-0 nam en de overwinning niet meer uit handen gaf.

Zverev, die het hele toernooi slechts drie sets verloor, is de eerste Duitse tennisser die een grandslamtoernooi wint sinds Boris Becker in 1996 op de Australian Open.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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