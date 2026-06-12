Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WK-poules populair, maar ook een opmaat tot gokverslaving? Dominique raakte 500.000 euro kwijt

Nu het WK voetbal in Mexico, Amerika en Canada begonnen is, liggen de ingevulde en uitgeprinte WK-poules overal op tafel. Meedoen aan het voorspellen van uitslagen en de uiteindelijke wereldkampioen, is hartstikke populair. Vooral onder jongeren, zo blijkt. Werken die WK-poules ook gokverslavingen in de hand?

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Wie gisteravond en vannacht 2-0 had ingevuld bij de WK-openingswedstrijd Mexico – Zuid-Afrika en 2-1 bij Zuid-Korea – Tsjechië, had meteen volle bak punten in de tas. Meedoen aan zulke WK-poules kost meestal maar een schappelijk bedrag, 5 of 10 euro bijvoorbeeld. Op NPO Radio 1 (Villa VdB) werd in een uitzending toch vastgesteld dat zo’n spelletje voor sommige mensen de eerste stap kan zijn naar problematisch gokgedrag.

Metro schreef eind vorige maand nog dat weer meer Nederlanders verslaafd zijn geraakt aan online gokken.

WK-poules zijn eerst een leuk sociaal evenement

Hoogleraar sociale psychologie Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen sprak in Villa VdB over WK-poules. Volgens hem zijn ze voor de meeste mensen vooral een sociaal evenement. „Het is iets wat je samen doet en waar veel plezier aan wordt beleefd. Voor de grote meerderheid blijft het daarbij.” Dijkstra heeft echter ook een ‘maar’: „Mensen doen vaak mee omdat vrienden dat ook doen. Als die ervaring positief is, kan de drempel om later opnieuw te gokken, lager worden.”

⚽ Veel jongeren doen mee met WK-poules EenVandaag hield deze week een onderzoek over WK-poules onder 17.000 leden van het Opiniepanel van het programma. Daaruit blijkt dat 18 procent van de Nederlanders meespeelt (en de moeite nam om álle 104 WK-wedstrijden te voorspellen). Onder jongeren is het extra populair. Van de jongeren onder de 35 jaar heeft 29 procent een poule ingevuld.

Dominique won, maar kwam in een vicieuze cirkel terecht

Op Radio 1 sprak Dominique Broekhuizen openhartig over zijn gokverslaving. In vijftien jaar tijd verloor hij een half miljoen euro aan het gokken op sportwedstrijden. Dat begon onschuldig. „Ik zette af en toe 10 euro in op voetbalwedstrijden. Ik voetbalde zelf en dacht dat ik genoeg van het spel wist om uitslagen goed te kunnen voorspellen.”

Dominique, die voor het huidige voetbaltoernooi geen WK-poules heeft ingevuld, won regelmatig wat. „Dan voel je euforie en ervaar je het gevoel van controle. Daardoor ga je steeds meer inzetten. Op een gegeven moment verlies je geld en probeer je dat weer terug te winnen. Dan kom je in een vicieuze cirkel terecht.” Broekhuizen ging later ook gokken op tennis, badminton en tafeltennis.

Uit de problemen gekomen

Naast het verliezen van heel veel geld, volgde voor Broekhuizen ook schaamte en schuldgevoelens. „Ik was aan het gokken om te verliezen. Ik wist dat het geld terugwinnen niet meer ging lukken. Het was pure zelfdestructie.” Dit alles leidde zelfs tot een zelfmoordpoging. Aan de hand van een persoonlijk begeleider kwam hij uit de problemen. Maar WK-poules invullen? Dominique begint er niet meer aan. Zijn hele radio-interview kun je hier beluisteren.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties