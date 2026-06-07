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Verstappen valt bij GP van Monaco uit na defect bij de start

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 uitgevallen na een defect bij de start. De viervoudig wereldkampioen stond op de eerste startrij, maar kon niet vertrekken toen de lichten uitgingen. Nadat alle auto’s hem waren gepasseerd, kwam Verstappen alsnog van zijn plek, maar hij bracht de Red Bull daarna meteen de pits in, waar hij uit de wagen stapte.

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Verstappen had een dag eerder zijn beste kwalificatie van het seizoen gehad. Hij zag alleen de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli nog onder zijn tijd duiken en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Na afloop van de kwalificatie zei Verstappen wel dat de start niet gemakkelijk is met de Red Bull, ook met het oog op de twee Ferrari’s die achter hem stonden en het hele seizoen al een goede start kennen.

In het WK loopt Verstappen door het uitvallen veel punten mis. Hij staat zevende met 43 punten, 88 punten minder dan klassementsleider Antonelli.

ANP

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