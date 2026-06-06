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Verstappen tweede in kwalificatie Grote Prijs van Monaco

Max Verstappen start bij de Grote Prijs van Monaco als tweede. De viervoudig wereldkampioen moest de poleposition bij de beroemde race in het prinsdom laten aan Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

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Verstappen was in de derde kwalificatiesessie in zijn Red Bull 0,001 seconde langzamer dan Antonelli bij de eerste poging. Ook Lewis Hamilton zat er in zijn Ferrari nog dichtbij. De andere Ferrari-coureur Charles Leclerc was daarna iets sneller dan Antonelli. Verstappen was daarna opnieuw sneller, maar Antonelli dook nogmaals met 0,043 seconde onder de tijd van de Nederlander.

Hamilton en Leclerc staan samen op de tweede startrij. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was iets sneller dan de Monegask. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar zorgde voor de vijfde tijd op 0,383 seconde van Antonelli. Naast de Fransman staat zondag de Mercedes van de Brit George Russell. De Britse wereldkampioen Lando Norris kwam in de McLaren niet verder dan de achtste tijd. Zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri staat als nummer zeven zondag naast hem op de startopstelling.

De Grand Prix van Monaco is zondag om 15.00 uur. Antonelli leidt in de strijd om de wereldtitel met 131 punten voor teamgenoot George Russell met 88 punten. Verstappen heeft 43 punten en staat zevende.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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