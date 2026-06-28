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Verstappen tweede achter Russell bij GP van Oostenrijk

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 als tweede geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest in de race op de Red Bull Ring in Spielberg, het thuiscircuit van zijn team, de zege laten aan de Brit George Russell in een Mercedes. De Italiaan Kimi Antonelli werd namens Mercedes vlak achter Verstappen derde.

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Het is de beste uitslag dit seizoen voor Verstappen. Hij was eerder dit seizoen als derde geëindigd in de GP van Canada in Montreal.

Voor Russell is het de tweede zege in 2026. Hij won eerder de openingsrace in Australië.

Rommelige start

De Nederlander vertrok als vijfde in Spielberg. Een dag eerder was hij van de baan geschoten in zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie, maar daarvoor had hij al de vijfde tijd neergezet. In een rommelige start behield Verstappen zijn vijfde plaats. Lewis Hamilton ging zijn teamgenoot Charles Leclerc voorbij en lag tweede achter Russell, die vanaf de poleposition de leiding had behouden.

Leclerc werd ook ingehaald door kampioenschapsleider Antonelli, maar die ging buiten de baan en gaf zijn positie terug. Verstappen profiteerde van de situatie en haalde beide auto’s in. In de Red Bull reed hij daarna hard naar de Ferrari van Hamilton.

Nieuwe banden

Verstappen viel na de pitstops weer terug achter Hamilton, maar ging de Brit voorbij en opende de jacht op Russell. Hij dichtte een gat van ongeveer 5 seconden. In de 44e ronde ging Russell naar binnen en nam Verstappen de leiding over. Antonelli reed naar Verstappen toe, waarop de Nederlander in de 50e ronde zijn pitstop maakte.

Op nieuwe banden moest Verstappen 10 seconden goedmaken op Russell en per ronde kwam hij dichterbij, tot op zo’n 2 seconden. Antonelli op zijn beurt liep in op Verstappen en kwam met nog twee ronden te gaan aan de staart van de Nederlander. Antonelli had een ronde de kans om Verstappen te passeren, maar de Nederlander hield de 19-jarige kampioenschapsleider vlak achter zich.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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