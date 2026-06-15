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Veel kritiek na Oranje – Japan: ‘Koeman heeft filosofie van Cruijff onderin de la verstopt’

Oranje verloor op het WK voetbal gisteravond niet van Japan, maar de kritiek na afloop was niet mals. Van 18 miljoen ‘bondscoaches thuis op de bank’ niet, net als van Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen. Bondscoach Ronald Koeman is de gebeten hond.

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Nederland – Japan, de eerste poulewedstrijd in Dallas, eindigde in 2-2. De Aziaten scoorden kort voor tijd de gelijkmaker, terwijl elke Oranje-fan hoopte dat de drie punten in de tas zaten. Ronald Koeman wisselde bij een voorsprong van 2-1 Donyell Malen, Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders voor Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber. Even later moest ook middenvelder Ryan Gravenberch plaatsmaken voor verdediger Nathan Aké. Daarna verloor Nederland het initiatief – dat het telkens had gehad – en sloeg Japan in de 88e minuut toe met een gelijkmaker na een spelhervatting.

Op social media regende het commentaar op Ronald Koeman en zijn wisselbeleid bij de eerste partij van Oranje. Snelle spelers wisselen terwijl Japan in de aanval zou gaan? Waarom? In de NOS-studio begrepen de analisten Wim Kieft, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk er ook weinig van. Telegraaf-journalisten Valentijn Driessen, Mike Verweij en Jeroen Kapteijns deden het commentaar over Koeman en Oranje in hun podcast Kick-Off Oranje vannacht nog eens dunnetjes over.

🟠 Volgende wedstrijden Oranje Oranje heeft nog twee poulewedstrijden te gaan om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Nederland – Zweden, zaterdag 20 juni, 19.00 uur.

Nederland – Tunesië, vrijdag 26 juni, 01.00 uur (nacht van donderdag op vrijdag). Zweden won afgelopen nacht ruim van Tunesië: 5-1.

‘Ronald Koeman heeft geloofsbrieven van Cruijff verstopt’

Jeroen Kapteijns moest denken aan Johan Cruijff, als het om de bondscoach gaat. „Koeman afficheert zichzelf als iemand die met de erfenis van Cruijff werkt. Zodra hij echter ergens begint, verstopt hij die geloofsbrieven van Cruijff onderin het ladeblok. Dit was er wel een voorbeeld van. Hij was puur defensief aan het denken, alleen maar om die 2-1 over de meet te brengen.”

Valentijn Driessen over de vierde wissel, toen Nathan Aké er als extra verdediger bij kwam: „Toen stond Koeman met een zuivere 5-3-2 en dat heeft Oranje de das omgedaan. Ronald Koeman belijdt altijd het Cruijff-evangelie met zijn mond, maar nooit met daden. Met z’n keuzes doet hij dat niet. Dat weet ik al heel lang, maar nu krijg je de rekening gepresenteerd.”

Ronald Koeman vindt dat we het allemaal verkeerd zien

De bondscoach van Oranje vond niet dat Japan in de slotfase sterker werd omdat hij verdedigend wisselde. „Japan werd ook beter na onze openingstreffer”, counterde hij. „Toen vonden ze het ook tijd om meer druk te zetten. Dat deden ze na de 2-1 van ons ook. Dan is het heel zonde dat die 2-2 nog zo laat uit een spelhervatting valt. We hadden daarmee ook pech. Die bal werd volgens mij nog van richting veranderd.”

„Ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen”, zei Koeman. „Memphis en Koopmeiners zijn spelers die een bal vast kunnen houden en onze buitenspelers zetten onvoldoende druk op hun backs die plotseling wel naar voren gingen”, doelde hij op Cody Gakpo en Crysencio Summerville. „Ik denk dat jullie Japan minder hoog inschatten dan ik. We zien na het WK wel wie gelijk heeft.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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