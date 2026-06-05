Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Valentijn Driessen en vele anderen mopperen op trainingsjack van Oranje: ‘Carnavalesk hansopje’

Oranje verloor deze week de uitzwaaiwedstrijd op weg naar het WK voetbal, maar over één ding werd vooral lang nagepraat. De trainingsjacks waarmee de spelers (met hun kinderen) het veld van De Kuip opkwamen, worden niet zo gewaardeerd. Zo ook niet door Valentijn Driessen.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het Nederlands elftal verloor de wedstrijd in Rotterdam met 0-1 van Algerije. Daar werd natuurlijk over nagepraat, net als over de stortbui aan het einde van de eerste helft. Maar gisteren ging het nog steeds over de trainingsjacks van Oranje. Op sociale media regende het commentaar. De trainingsjacks van ‘onze helden van Oranje’ onder leiding van captain Virgil van Dijk waren namelijk nogal… opvallend.

Het WK voetbal begint komende week in Mexico, Verenigde Staten en Canada. In Mexico-Stad is het door een golf aan protesten momenteel zeer onrustig. Stakende leraren riepen gisteren „dat als er geen oplossing komt, de bal niet rolt”.

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van kleding Oranje

Terug naar de kleding van het Nederlands Elftal, op weg naar dat WK. Met paars, geel, rood en oranje zijn de trainingsjacks ‘erg kleurig’ te noemen. In de voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf werd het kledingstuk besproken. Verslaggever Valentijn Driessen – je hoort hem in de video hierboven – vindt dat ook het shirt van Oranje „pijn aan je ogen doet”. „Maar wat nog veel meer pijn aan je ogen doet, is dat carnavaleske hansopje dat ze aan hebben voordat ze gaan voetballen, als ze het veld opkomen.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

‘We gaan niet naar het carnaval in Den Bosch’

Driessens collega moet hem even uitleggen dat het jack een samenwerking is tussen Nike en Patta: „Een straatmerk uit Amsterdam, megapopulair.” Driessen: „Megapopulair? Het ziet er gewoon niet uit.” De derde man in de podcast, Mike Verweij: „Een trouwe luisteraar zei het echt heel treffend. Bij Nike, of bij Patta dan… uiteindelijk moet er iemand bij de KNVB zijn die zegt ‘jongens, dit gaan we gewoon niet doen’. We gaan naar het WK, niet naar het carnaval in Den Bosch.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties