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Timber mist WK met Oranje, Geertruida aan selectie toegevoegd

Jurriën Timber mist het WK met het Nederlands elftal. De verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman heeft Lutsharel Geertruida als vervanger opgeroepen, zo meldt de KNVB.

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De 24-jarige Timber stond sinds half maart aan de kant met een liesblessure. Hij maakte vorige week zaterdag zijn rentree voor Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Timber speelde een uur mee in Boedapest en kreeg vervolgens enkele dagen rust van bondscoach Ronald Koeman.

Timber vloog donderdag met het Nederlands elftal naar New York voor een trainingskamp. Daar bleek uiteindelijk dat de verdediger onvoldoende hersteld is van zijn liesblessure. Het is de derde rechter centrale verdediger die uitvalt bij Oranje, na Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.

Dallas

Timber ontbreekt voor de tweede keer op rij op een groot toernooi. Hij miste het laatste EK in Duitsland door een knieblessure. Geertruida stond op de reservelijst van bondscoach Koeman. Hij trainde net als Ian Maatsen afgelopen week mee in Zeist. Geertruida viel woensdag ook in tijdens het verloren oefenduel met Algerije (0-1).

Jan Paul van Hecke is nu de eerste centrale verdediger van bondscoach Koeman. De speler van Brighton & Hove Albion viert maandag zijn 26e verjaardag en speelt tijdens een oefeninterland tegen Oezbekistan samen met Virgil van Dijk centraal achterin. De vriendschappelijke interland begint om 20.45 uur in New York. Daarna spelen de reserves van beide ploegen een duel van twee keer 35 minuten.

Koeman wil zoveel mogelijk spelers speeltijd geven voor het eerste duel op het WK op 14 juni tegen Japan in Dallas. Zo kunnen ze het beste wennen aan de omstandigheden in de Verenigde Staten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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