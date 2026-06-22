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Sporten met 30 graden? Dit gebeurt er in je lichaam als je traint in de hitte

Het is warm en het wordt deze week alleen nog maar warmer. Fijn, maar het maakt het dagelijks leven soms ook wat moeilijker. Sporten op een warme zomerdag bijvoorbeeld? Het klinkt simpel, maar je lichaam werkt in de hitte op een heel andere manier. Wat normaal een ontspannen training is, kan ineens voelen als topsport.

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En hoe dat komt, zit diep in je fysiologie. Wil je eerst het weerbericht (hitte!) voor deze week weten? Dat lees je hier.

Je lichaam wordt letterlijk een ‘warmtefabriek’

Tijdens het sporten zet je lichaam een groot deel van je energie om in warmte: ongeveer 80 procent. Die warmte moet je kwijt, anders loopt je temperatuur te snel op. Daarom stuurt je lichaam extra bloed naar je huid. Zo kan warmte makkelijker worden afgegeven aan de buitenlucht. Maar hoe warmer het buiten is, hoe moeilijker dat proces wordt. Je lichaam moet dan nóg harder werken om af te koelen.

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Omdat er meer bloed naar je huid gaat, moet je hart harder pompen om ook je spieren van voldoende zuurstof te voorzien. Het gevolg: je hartslag ligt hoger dan normaal, zelfs bij hetzelfde tempo. Daardoor voelt een training in de warmte zwaarder aan en kun je vaak minder hard en goed presteren dan in koelere omstandigheden.

Zweten helpt, maar heeft grenzen

Zweet is het belangrijkste koelsysteem van je lichaam. Wanneer zweet verdampt, koelt je huid af. Maar dat systeem werkt minder goed als het buiten warm én vochtig is. Dan verdampt zweet moeilijker en raak je warmte minder goed kwijt.

Daarnaast verlies je via zweet niet alleen vocht, maar ook zouten. Die zijn belangrijk om je vochtbalans op peil te houden en goed te blijven functioneren tijdens inspanning.

Minder energie naar je spieren

In de hitte gaat een groter deel van je bloed naar je huid. Dat betekent dat er relatief minder beschikbaar is voor je spieren. Ook dat zorgt ervoor dat je prestaties achteruitgaan, zelfs als je conditie normaal goed is.

Als je daarbij te weinig drinkt, raakt je vochtbalans sneller verstoord. Dat kan leiden tot nog snellere vermoeidheid en een grotere belasting van je lichaam.

Wanneer wordt het gevaarlijk?

Sporten in de warmte is niet alleen zwaar, maar kan ook riskant worden als je signalen negeert, zo stelt Weeronline-meteoroloog Abe Weenink. Klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, overgeven, verwardheid of het gevoel dat je flauwvalt, kunnen wijzen op oververhitting.

In ernstige gevallen kan een hitteberoerte ontstaan: je lichaam raakt dan zo oververhit dat het zichzelf niet meer kan afkoelen. Zonder snelle afkoeling kan dit levensbedreigend worden en schade veroorzaken aan organen.

Door intensief zweten verlies je ook veel vocht. Als dat niet op tijd wordt aangevuld, ontstaat uitdroging. Dat heeft direct invloed op je prestaties én je veiligheid. Hoeveel je precies moet drinken verschilt per persoon, inspanning en omstandigheden, maar voldoende hydratatie is altijd essentieel bij sporten in warm weer.

Hitte vraagt simpelweg meer van je lichaam

Sporten in de hitte vraagt meer van je lichaam dan je vaak doorhebt. Je hartslag stijgt sneller, je koelsysteem draait op volle toeren en je energieverdeling verandert. Het resultaat: zwaardere trainingen en een grotere kans op oververhitting als je niet goed oplet.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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