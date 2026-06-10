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Spanningen rond WK in Amerika: ingetrokken tickets, teruggestuurde scheidsrechter en ICE

Het WK 2026 in de VS begint onder hoogspanning: Iraanse tickets zijn ingetrokken, een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en Amnesty waarschuwt voor risico’s. Voor fans uit getroffen landen voelt de reis nu al onzeker.

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Op beelden op social media is bijvoorbeeld te zien dat spelers van het Senegalese elftal van top tot teen worden gefouilleerd bij aankomst in de VS en een Iraakse spits werd urenlang vastgehouden door de grenspolitie. Supporters uit Iran blijken daarnaast plots niet meer welkom. Voor landen als Iran en Haïti geldt al een inreisverbod en zijn tickets zelfs ongeldig verklaard. Ook fans uit onder meer Senegal en Ivoorkust lijken steeds meer problemen te ondervinden bij het binnenkomen van het land.

VS-grensbeleid raakt WK 2026 al vóór de eerste aftrap

Hoe toegankelijk is het WK 2026 nog nu Trump aan de macht is in gastland Amerika? „In principe mag Amerika prima mensen weigeren”, zegt Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama tegen EenVandaag. „Het is hun eigen immigratiebeleid, wat ook behoorlijk hard is geweest de afgelopen anderhalf jaar. Het is aan elk land om zelf te bepalen welk beleid het wil voeren. Maar een land kan daar wel afspraken over maken met bijvoorbeeld FIFA.”

„Dat deze regering op dit moment zo’n hard immigratiebeleid zou voeren zonder al te veel uitzonderingen, dat had men niet verwacht.” Toch heeft de organisator bij het aantreden van deze regering gelijk afspraken gemaakt met de regering Trump, „om ervoor te zorgen dat het WK moeiteloos zou verlopen. De vraag is een beetje of die afspraken wel zijn nagekomen door Amerika”, benadrukt Manusama.

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Kenneth Manusama: ‘FIFA had uitzonderingen moeten vastleggen’

De beelden en de berichten die nu naar buiten komen, laten duidelijk zien hoe hard het immigratiebeleid nu ook het WK treft, zegt Manusama. „Het harde beleid is nu al anderhalf jaar van kracht. Er hangt heel veel onzekerheid boven de markt. Überhaupt als men naar de Verenigde Staten wil, van: ‘Word ik toegelaten? Welke informatie moet ik allemaal delen?'”

Hij vervolgt: „Met dit WK in het vooruitzicht had men kunnen weten dat sommige mensen meer problemen zouden hebben dan voorheen, bij andere WK’s”, zegt Manusama. „De vraag is hoe vrolijk en gelukkig dit WK wordt. Dat hangt af van wat het effect is van het harde immigratiebeleid op de toeschouwersaantallen. Maar ook het feit dat de immigratiedienst ICE rond stadions rondwaart.”

Iran en Haïti tonen hoe hard inreisverboden fans raken

Het is volgens Manusama niet vanzelfsprekend dat alle supporters welkom zijn. „Als je bijvoorbeeld uit Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten komt, en je je team wil ondersteunen in Amerika, dan is er meer onzekerheid. Een Europese toeschouwer die naar Amerika wil reizen, zal over het algemeen iets minder problemen hebben.”

Want: „Er zijn inreisverboden en er zijn visabeperkingen. En als je aan de grens komt, zo heeft de Somalische scheidsrechter Artan ondervonden, dan kun je alsnog op het vliegveld worden aangehouden en worden teruggestuurd naar je eigen land.”

Amnesty: FIFA noemt ICE niet in veiligheidsprotocollen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty Nederland waarschuwt al langer dat het visumbeleid van de VS discriminerend is. „Dat er nu al misstanden zijn, stemt niet gerust voor het verdere verloop van het WK”, zegt directeur Dagmar Oudshoorn tegen de NOS.

Na de protesten tegen het WK in Qatar heeft de FIFA een mensenrechtenbeleid opgesteld, dat dit jaar voor het eerst van kracht is. Daarin eist de wereldvoetbalbond dat de zestien speelsteden concrete mensenrechtenplannen opstellen, om bijvoorbeeld journalisten, immigranten en lhbti’ers te beschermen. Oudshoorn noemt het schrijnend dat ICE in geen van de opgestelde protocollen wordt genoemd. „Daardoor biedt de FIFA geen garanties voor de veiligheid van fans, spelers, immigranten en journalisten én daarmee houdt het land zich niet aan zijn eigen opgestelde mensenrechtenbeleid.”

Oudshoorn is niet verrast door de gevallen waarbij mensen met een niet-westerse achtergrond aan de grens worden tegengehouden, maar is wel verontwaardigd. „Onze zorgen zijn hiermee uitgekomen.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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