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Slaapexpert geeft tips voor Nederland – Marokko: ‘Beetje donker, geen vette hap’

Veel Nederlandse en Marokkaanse voetbalfans zullen het zich tig keer afgevraagd hebben vandaag: ga ik Oranje – Marokko om 03.00 uur kijken komende nacht? Metro vroeg aan slaapexpert Merijn van de Laar: wat moeten we doen?

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Van donderdag op vrijdag keken ruim 1,6 miljoen mensen thuis naar Nederland – Tunesië op het WK voetbal. Dat was buiten mensen die in bijvoorbeeld een café keken om. De wedstrijd begon om 01.00 uur. Nederland – Marokko is zelfs nog twee uur later, terwijl het er nu om gaat. De achtste finale of uitschakeling staat voor de Oranjemannen van coach Ronald Koeman op het spel.

Slaapdeskundige noemt Nederland – Marokko ‘mini-nachtdienst’

Metro’s Boyan vroeg aan slaapexpert Merijn van de Laar wat verstandig is: Nederland – Marokko kijken of niet? Dat Van de Laar alles van slaap weet, blijkt wel uit een eerder interview dat Metro met hem had. Daarin pleitte hij voor ‘slapen zoals de oermens dat deed‘.

De slaapdeskundige spreekt bij Nederland – Marokko van een mini-nachtdienst. „Ga rond een normale tijd naar bed en zet gewoon even de wekker.” Na de wedstrijd – hopelijk wordt het dan geen verlenging en penalty’s tot een uur of zes in de ochtend – moet je volgens Van de Laar qua slaap „nog even pakken wat je pakken kan”. Wie na de clash met Marokko nog even z’n kussen opzoekt, kan het tijdens de wedstrijd beter niet te licht maken in huis. En laat die frituurpan ook maar uit.

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Cody Gakpo is klaar om te spelen

Voor wie de wekker zet: Cody Gakpo is klaar om met het Nederlands elftal tegen Marokko te spelen. „Ik heb niet het idee dat het verdrietige nieuws dat hij heeft ontvangen dusdanig mee gaat wegen in zijn prestaties”, zei bondscoach Ronald Koeman op zijn laatste persconferentie voor de zestiende finales op het WK in het Monterrey Stadium in Mexico.

Het zoontje van Gakpo is tijdens de zwangerschap van zijn vriendin overleden. Het stel maakte dat nieuws zaterdag bekend, maar de spelers en de technische staf van Oranje waren eerder op de hoogte. „We hebben alles gedaan wat in onze macht lag”, zei Koeman. „Hij heeft de vrijheid gekregen om het hotel uit te gaan en bij zijn familie te zijn. Hij is daar erg goed en volwassen mee omgegaan.”

Zet jij de wekker voor Nederland – Marokko? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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