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Psychologen zien opvallend effect: sport kijken maakt mensen gelukkiger dan gedacht

Sport kijken maakt mensen gelukkiger en minder eenzaam, blijkt uit onderzoek onder ruim 7000 Britten. Vooral live wedstrijden blijken meer te bieden dan vermaak alleen: ze versterken sociale contacten en geven mensen meer zingeving.

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Cognitief psycholoog Helen Keyes van de Anglia Ruskin University in Engeland raakte zelf geïnteresseerd in die vraag tijdens een sportmoment met haar familie, zo vertelt ze aan Times. „Wat is het aan deze sport of dit evenement dat je leuk vindt? Is het de sport zelf? Zijn het de mensen om je heen? Het gevoel van samenzijn?”, vroeg ze zich af. Haar broer en vader, allebei fanatieke sportvolgers, hadden daar zelf nooit echt over nagedacht.

Voor Keyes is dat precies waarom sport zo interessant is voor psychologen: het gaat niet alleen om het spel, maar vooral om wat het met mensen doet buiten het veld.

⚽ WK nu echt begonnen Mexico is het WK sterk begonnen met een 2-0 overwinning op Zuid-Afrika in Mexico-Stad. Het gastland kwam al vroeg op voorsprong en hield de wedstrijd onder controle. Het duel werd verder gekenmerkt door drie rode kaarten, maar ondanks de onrust kwam de zege van Mexico nauwelijks in gevaar.

Onderzoek onder 7000 Britten laat positief effect van live sport zien

Uit onderzoek van Keyes en collega’s onder meer dan 7000 mensen in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het bijwonen van live sportevenementen duidelijke effecten heeft op welzijn. Mensen geven aan dat hun leven meer de moeite waard voelt, dat ze minder eenzaam zijn en dat hun algemene tevredenheid hoger ligt.

De onderzoekers keken daarbij niet alleen naar grote professionele wedstrijden, maar ook naar lokale- en amateurwedstrijden. Die bleken vergelijkbare positieve effecten te hebben. Opvallend is dat het bezoeken van sportwedstrijden soms zelfs een sterker effect heeft op het gevoel dat het leven de moeite waard is dan bijvoorbeeld het hebben van een baan.

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Waarom live wedstrijden sterker werken tegen eenzaamheid

Ook het kijken naar sport op televisie blijkt positieve effecten te hebben op welzijn, al is het effect op eenzaamheid kleiner dan wanneer iemand echt bij de wedstrijd aanwezig is. Volgens Keyes speelt juist het fysieke samenzijn met andere supporters een grote rol in dat verschil.

Het sociale aspect van sport lijkt daarbij essentieel. Mensen voelen zich onderdeel van een groep, delen emoties en bouwen een gezamenlijke identiteit op rond een team of sport.

Hoe sportfans verbondenheid en identiteit ervaren

Onderzoekers zien daarnaast dat fans door sport ook hun sociale en psychologische basisbehoeften vervullen. Ze ervaren meer verbondenheid, maar ontwikkelen ook een eigen identiteit binnen die groep.

Je kunt bijvoorbeeld iemand zijn die fan is van meerdere sporten, of juist van een specifieke club of atleet. Dat geeft individuen een gevoel van eigenheid binnen een groter geheel.

Ritme, structuur en emotie

Sport biedt daarnaast ook structuur in het dagelijks leven. Seizoenen, wedstrijden en toernooien geven mensen iets om naar uit te kijken. Denk aan vaste kijkmomenten, geplande avonden met vrienden of herinneringen aan eerdere grote sportmomenten.

Zelfs de emotionele kant – het meeleven met winst en verlies – speelt een rol. Sportpsychologen stellen dat fans leren omgaan met teleurstelling, wat kan bijdragen aan veerkracht.

Psychologen in het publiek

Voor veel onderzoekers blijft sport daarom een interessant studiegebied. Wat gebeurt er precies in die groepen mensen in stadions en voor tv-schermen? Keyes: „Ik weet zeker dat er tijdens grote toernooien overal psychologen tussen het publiek zitten, die zich afvragen wat dit moment zo bijzonder maakt.”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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