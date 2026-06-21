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Pogačar wint slotrit en klassement in Ronde van Zwitserland

Tadej Pogačar heeft ook de Ronde van Zwitserland aan zijn lange palmares toegevoegd. De Sloveense wereldkampioen won de Zwitserse rittenkoers voor het eerst. De renner van UAE Team Emirates zag de leiderstrui die hij al in de eerste etappe veroverde in de slotrit, met start en finish in Villars-sur-Ollon, niet meer in gevaar komen. Met een inhaalrace boekte hij zijn derde etappezege deze week.

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De Sloveen pakte zijn twaalfde en dertiende zege van dit jaar en lijkt klaar voor de Tour de France. Hij won na de eerste etappe ook de tijdrit van afgelopen zaterdag in Zwitserland.

De laatste etappe kende drie beklimmingen van de Col de la Croix. Pogačar versnelde aan de voet van de slotklim op 8 kilometer van de finish en alleen Richard Carapaz probeerde even te volgen. De Ecuadoraan moest hem al snel laten gaan. De Sloveen zette zijn jacht op de koplopers in, die ongeveer een minuut ervoor reden. Uit een groep van aanvankelijk elf renners met ook Bauke Mollema, demarreerde Bart Lemmen aan de voet van de klim. Alleen de Fransman Lenny Martinez en Nairo Quintana uit Colombia konden volgen. Martinez ging er even later alleen vandoor.

Algemeen klassement

Pogačar raapte eerst Mollema en later ook Lemmen op. Met nog ongeveer 1 kilometer te gaan haalde hij Martinez bij en liet hem achter voor zijn derde ritzege deze week. Lemmen kwam als derde over de streep op 1.33 minuut.

In het algemeen klassement had Pogačar na vijf ritten 6.32 minuten voorsprong op Carapaz. De Tsjech Mathias Vacek werd derde op 6.53 minuten.

‘Heel lastig’

„Het parcours was heel lastig, en iedere ronde werd zwaarder en zwaarder”, zei Pogačar in het flashinterview. „Op het einde werd het een all-out inspanning. En het was superwarm.”

In Barcelona start op 4 juli de Tour de France. Pogačar zag de Ronde van Zwitserland als een goede voorbereiding. „Deze hitte en al zoveel hoogteverschil voor de slotklim, dat is wellicht ook hoe het in de Tour zal gaan. Het was dus heel goed om vandaag de benen te testen, en het hart en de longen. Ik ben blij dat ik nu naar huis kan naar Urška”, verwees hij naar zijn vriendin Urška Žigart, die een kaakbreuk opliep in de vrouwenwedstrijd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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