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Directe WK-kwalificatie ver weg voor Oranjevrouwen na nederlaag

De voetbalsters van Oranje hebben directe kwalificatie voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand na een 3-2-nederlaag bij Ierland. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink speelde in het regenachtige en winderige Cork een matige wedstrijd, maar had op basis van de kansenverhouding wel moeten winnen. Drie Ierse mogelijkheden leverden wel allemaal een treffer op.

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Met nog één duel te gaan in de WK-kwalificatiepoule is Oranje de koppositie kwijt aan Frankrijk, dat Polen versloeg en nu 2 punten meer heeft. Ook Ierland heeft nu een voorsprong van 1 punt op Oranje.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Brazilië. Oranje kan dat alleen nog worden als het zelf dinsdag thuis wint van Polen en Frankrijk tegen Ierland gelijk eindigt. Anders resteert een kans via de play-offs.

Goede uitgangspositie

Oranje had zichzelf de afgelopen interlandperiode juist in een goede uitgangspositie gebracht met een zege en een gelijkspel tegen topland Frankrijk. Vergeleken met toen had bondscoach Arjan Veurink weer veel ervaren speelsters terug. Aanvoerster Dominique Janssen keerde terug in de basis. Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra zaten op de bank. Onder anderen keepster Daphne van Domselaar en topscorer aller tijden Vivianne Miedema waren nog wel afwezig.

Oranje werd al snel gevaarlijk in het matig gevulde stadion in Cork. Aanvalsters Esmee Brugts, Lineth Beerensteyn en Romée Leuchter hadden het vizier niet op scherp staan.

Slordig

De ploeg van Veurink gaf zelf geregeld ook veel ruimte weg achter de verdediging. Na een kleine twintig minuten leidde dat tot een eerste schotje van Kyra Carusa, dat na een lichte aanraking in het doel verdween. Lize Kop, de vervangster van Van Domselaar, reageerde traag.

Oranje moest zoals verwacht het spel maken, maar was slordig. Toch waren er kansen via onder anderen Lynn Wilms en opnieuw Leuchter. Ierland werd daarentegen niet meer gevaarlijk.

Strafschop

Na rust was het lang wachten op de eerste kans. Pogingen van de ingevallen Jackie Groenen en Beerensteyn kwamen tekort. Een overtreding op Groenen leverde wel een strafschop op, die Janssen benutte: 1-1.

Direct daarna kwam Oranje toch weer op achterstand. Abbie Larkin scoorde uit de tweede doelpoging van de Ieren. Janssen kwam te laat om in te grijpen.

Na een treffer van invalster Victoria Pelova kreeg Nederland toch weer hoop op de zege, maar in plaats daarvan maakte Amber Barrett aan de andere kant de 3-2.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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