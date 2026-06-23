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Telegraaf-verslaggevers: ‘Oranje kan lekker zelf bepalen tegen wie ze spelen en waar’

Oranje kan een plek in de knockoutfase op het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico alleen door een wonder nog ontgaan. Maar wie wordt de tegenstander? Dat kunnen ‘we’ lekker zelf bepalen, weet voetbaljournalist Mike Verweij.

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Na de prima 5-1 zege op Zweden en vier punten in de tas, gaan we het Nederlands elftal natuurlijk in de volgende ronde zien. De Telegraaf-verslaggever bespreekt met collega’s Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns in de podcast Kick-Off de vervolgweg van Oranje. Als Nederland na de slotwedstrijd tegen Tunesië eerste of tweede wordt in de poule, dan wacht normaal gesproken Brazilië of Marokko. Dat oogt loodzwaar. Schotland kan ook een tegenstander zijn, maar dat is veel minder denkbaar. Wordt Oranje onverwacht derde in de poule, dan wacht een nog onbekende opponent.

Oranje bij 40 graden tegen Brazilië?

Je hoort de gedachten van de drie voetbaljournalisten in de video hierboven. Oranje moet in de zestiendefinales misschien wel naar Monterrey in Mexico. Mike Verweij: „Daar kan de temperatuur oplopen tot 40, 45 graden. Valentijn zei terecht dat de Brazilianen dat waarschijnlijk een stuk meer gewend zijn dan de Nederlanders. Dan kun je zeggen: in Marokko is het ook heet. Maar Marokko heeft allemaal spelers die in Amsterdam en omstreken zijn geboren. Maar Monterrey is geen pretje.” Bij een tweede plaats keert Oranje terug naar Houston, waar in een stadion met airco wordt gevoetbald.

🟠 Oranje fit voor Tunesië Het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag (01.00 uur). „Volgens mij is iedereen wel fit”, vertelde Denzel Dumfries op een persconferentie. „Het blauwe oog van Jan Paul van Hecke is weg. Summerville heeft nu wat lijm boven zijn wenkbrauw zitten en Timber traint ook weer mee. Met de knie van Frenkie de Jong gaat het volgens mij ook goed.”

Nederland weet vooraf wat de stand in de andere poule is

Volgens Denzel Dumfries wil Oranje tegen Tunesië gewoon winnen, maar er ontstaat met het oog op de knockoutfase wel een bijzondere situatie. Mike Verweij: „Het kan strategie zijn om te kiezen tegen wie je wilt spelen en waar je wilt spelen. Op woensdag weet Nederland precies hoe de uitgangspositie in de andere poule is.”

Valentijn Driessen, die in de voorbereiding wat te mopperen had over de felgekleurde trainingsjacks van Oranje: „In Monterrey is het natuurlijk een knockoutduel. Dat kan 120 minuten duren.” Doorgaan naar weer een ronde verder ziet Driessen niet als probleem. „Maar het is een aanslag op je gestel. Nu is het steeds zes dagen, vijf dagen… en dan gaat het ineens rap. Dan heb je minder rustdagen.” De Telegraaf-man is bang dat 120 van die zware en warme minuten het Nederlands elftal weleens „kapot kunnen maken”.

Welk land heeft jouw voorkeur als volgende tegenstander van Oranje, Brazilië of Marokko? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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