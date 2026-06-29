Redactie
Redactie Sport 29 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Langebaanschaatsen op Winterspelen 2030 definitief naar Thialf

HEERENVEEN - Publiek buiten bij Thialf tijdens het Ek Afstanden. ANP IRIS VAN DEN BROEK
ANP / ANP / Iris van den Broek

Het olympisch schaatstoernooi op de langebaan vindt in 2030 definitief plaats in Thialf in Heerenveen. Sportkoepel NOC*NSF laat in een persbericht weten dat het organisatiecomité van de Winterspelen in de Franse Alpen dat heeft bekendgemaakt.

De definitieve toewijzing van het schaatstoernooi aan Thialf betekent dat voor het eerst in de geschiedenis een deel van de Winterspelen in Nederland plaatsvindt. Het is ook voor het eerst in 102 jaar dat olympische sportwedstrijden worden georganiseerd op Nederlandse bodem. In 1928 waren de Zomerspelen in Amsterdam.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties